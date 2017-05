München, Deutschland (ots) - Zum zweiten Mal in diesem Jahr macht das SANS Institute, die renommierteste und größte Schulungs- und Zertifizierungsorganisation weltweit rund um das Thema Informationssicherheit, halt in der Bayerischen Landeshauptstadt. IT-Security-Spezialisten aus aller Welt kommen dann vom 10. - 15. Juli zusammen, um sich weiterzubilden. Dabei dient das Marriot Hotel im Münchner Norden als Kulisse für insgesamt fünf Kurse. Teilnehmer können sich mit den Kursen auf die GIAC-Zertifizierungen GSEC, GCED, GPEN und GICSP vorbereiten. Der Online-Test muss innerhalb von vier Monaten erfolgreich durchgeführt werden, um die international anerkannte Zertifizierung zu erlangen.



Folgende Kurse stehen zur Auswahl bereit:



SEC401: Security Essentials Bootcamp Style SEC560: Network Penetration Testing and Ethical Hacking SEC566: Implementing and Auditing the Critical Security Controls - In-Depth SEC642: Advanced Web App Penetration Testing, Ethical Hacking, and Exploitation Techniques ICS410: ICS/SCADA Security Essentials



Angesichts der zunehmenden Bedeutung von Schwachstellen in Web Anwendungen, sollten Interessierte mit fortgeschrittenen Kenntnissen vor allem einen Blick auf den Kurs SEC642 von Adrien de Beaupre werfen. Adrien arbeitet unter anderem beim Internet Storm Center. Diese Einrichtung des SANS Institutes, fängt mit zahlreichen Honeypots immer wieder neue Schadsoftware und stellt Analysen zur Verfügung. Hier geht es zum Internet Storm Center: https://isc.sans.edu/



Mit dem Code "EarlyBird17" sparen Teilnehmer bei einer Anmeldung vor dem 24. Mai 250 EUR. Nähere Informationen zum Kursinhalt und zur Anmeldung erhalten Sie unter https://www.sans.org/event/munich-summer-2017



Darüber hinaus werden alle Kurse und deren Inhalte in dieser Broschüre übersichtlich vorgestellt: https://www.sans.org/media/emea/SANS_Broschuere_A4_RZ_Ansicht.pdf



OTS: SANS Institut newsroom: http://www.presseportal.de/nr/116907 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_116907.rss2



Pressekontakt: Dr. Bastian Hallbauer-Beutler Kafka Kommunikation GmbH & Co. KG 089 747470580 bhallbauer@kafka-kommunikation.de