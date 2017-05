Die französische Wirtschaft befindet sich weiter auf Wachstumskurs. Das macht sich auch auf dem Arbeitsmarkt bemerkbar. Die Arbeitslosenquote ist im ersten Quartal überraschend deutlich gesunken.

In Frankreich hat sich die Lage auf dem Arbeitsmarkt zum Jahresauftakt überraschend entspannt. Im ersten Quartal sei die Erwerbslosenquote auf 9,6 Prozent gefallen, teilte das Statistikamt Insee am Donnerstag in Paris mit. Damit erreichte sie den niedrigsten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...