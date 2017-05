Die Grünen wollen im Streit um die Ehe für homosexuelle Paare eine Bundestagsabstimmung durch das Bundesverfassungsgericht erzwingen. Die Union ist weiterhin gegen die uneingeschränkte Homo-Ehe und sieht Beratungsbedarf.

Die Grünen wollen eine Bundestagsabstimmung über die Ehe für homosexuelle Paare über das Bundesverfassungsgericht erzwingen. Das kündigte Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt am Donnerstag im ARD-"Morgenmagazin" an. Der Antrag solle noch am Vormittag in Karlsruhe eingereicht werden.

Dem Bundestag liegen drei Gesetzentwürfe für die uneingeschränkte Homo-Ehe vor, von den Linken, den Grünen und vom Bundesrat. Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...