Zürich - FH SCHWEIZ veröffentlicht eine nationale Studie über die Löhne von Fachhochschul-Absolventinnen und -Absolventen. Die Studie zeigt unter anderem, dass Fachhochschul-Absolventen mit ihrer beruflichen Situation zufrieden sind und ihre Arbeitsmarktfähigkeit als sehr hoch einschätzen. Der mittlere Lohn liegt bei 100'000 Franken pro Jahr.

Über 10'000 Fachhochschul-Absolventen gaben für die FH-Lohnstudie 2017 zu den Themen Lohn, Arbeitssituation und Weiterbildung Auskunft. Die wichtigsten Ergebnisse: Weiterhin sind die Löhne in der öffentlichen Verwaltung, dem Finanz- und Versicherungswesen sowie im Treuhand und Consulting mit 110 000 bis knapp 113 000 Franken pro Jahr am höchsten. Den besten Einstiegslohn erhalten Informatik-Absolventen - rund 90 000 Franken pro Jahr. In der öffentlichen Verwaltung sowie im Finanz- und Versicherungswesen steigen die Löhne am schnellsten: innert fünf Jahren um rund 30 000 Franken ...

Den vollständigen Artikel lesen ...