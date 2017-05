Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones) Die Abwärtsdynamik an den europäischen Aktienmärkten lässt am Donnerstag erst einmal deutlich nach. DAX und Euro-Stoxx-50 gehen knapp behauptet in die Sitzung, der DAX gibt im Eröffnungsgeschäft um 0,2 Prozent auf 12.608599 Punkte nach, der Euro-Stoxx-50 in gleichem Maß auf 3.577 Punkte. "Der große Abverkauf dürfte erst einmal vorbei sein", sagt ein Marktteilnehmer.

Stabilisierungsanzeichen kommen auch vom Umfeld, so von den US-Index-Futures, die deutlich über den Tiefstständen aus der Nacht notieren. Auch der Dollar hat seine Talfahrt erst einmal beendet, der Euro gibt etwas nach auf 1,1140 Euro. Und der Goldpreis kann das jüngste Hoch ebenfalls nicht ganz halten, mit 1.257 Dollar liegt die Feinunze 7 Dollar unter dem neuen 2-Wochen-Hoch aus der Nacht. Und die Vorlagen aus Asien sind nicht so schwach, wie das nach dem stärksten Tages-Minus des Dow-Jones in diesem Jahr von einigen Marktteilnehmer befürchtet worden war.

Die übergeordnete Frage bleibt, ob die Abwärtsdynamik auch an Wall Street schon wieder nachlässt.

Politische Börsen haben kurze Beine - Impeachment realwirtschaftlich folgenlos

Einerseits wird gewarnt, Donald Trumps Politik-Chaos könnte die Party an den hoch bewerteten US-Börsen nun abrupt beenden. "Die Affären um Trumps Russland-Kontakte und in Sachen FBI könnten sich zu einer echten Krise ausweiten, die jegliche Steuerpläne und wachstumsfördernde Ambitionen lähmt", sagt Jochen Stanzl von CMC Markets.

Andererseits verweisen Marktteilnehmer auch auf das Motto, nach dem politische Börsen kurze Beine haben. "Denn mittelfristig können wir davon ausgehen, dass selbst ein Rücktritt oder ein erfolgreiches Impeachment des US Präsidenten keine realwirtschaftlichen Folgen hätte", heißt es im Devisen-Handel der Commerzbank.

Insofern schauen Marktteilnehmer auch weiter auf wirtschaftliche Daten wie den Konjunkturindex der US-Notenbankfiliale in Philadelphia, der andere Daten in den Hintergrund drängen dürfte. Erwartet wird ein leichter Rückgang auf 18 von 22 Punkten. Daneben warten Händler auf die Reden mehrerer Mitglieder der Europäischen Zentralbank, darunter von EZB-Chef Mario Draghi. Die Frage ist, ob sie bereits Anhaltspunkte zum Ausstieg aus der lockeren Geldpolitik geben.

Starke Zahlen von Merck - Ausblick zu konservativ

Unter den DAX-Werten geben Merck nach den Quartalszahlen des Unternehmens 1,3 Prozent ab auf 110,15 Euro. "Die Zahlen für das erste Quartal sind leicht oberhalb der Erwartung ausgefallen", heißt es in einer Analyse von Peter Spengler von der DZ Bank. Der Bereich Performance Materials leide darunter, dass sich Marktanteile nach China verschöben. Healthcare habe von einer Meilenstein-Zahlung in Höhe von 37 Millionen Euro für die Zulassung von Bavencio und einer Einmal-Lizenz-Zahlung in Höhe von gut 100 Millionen Euro profitiert. Aufgrund der Erwartung steigender Kosten für Forschung und Entwicklung im Bereich Healthcare im zweiten Halbjahr sei der Ausblick aber "vorsichtig" ausgefallen.

Größter Kursverlierer sind Lufthansa mit einem Minus von 1,7 Prozent nach schwachen Branchenvorlagen aus den USA. Der Abschlag von 3,2 Prozent bei Deutsche Börse ist dagegen vor allem auf die Dividendenzahlung von 2,35 Euro je Aktie zurückzuführen.

Etwas stärker unter Druck als der DAX steht der TecDAX der zweiten Reihe, der 0,7 Prozent abgibt. Hier verlieren Wirecard mit einem Rückgang des freien Cashflow 3,4 Prozent.

