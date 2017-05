Frankfurt - First Trust erweitert das Produktangebot auf Xetra und dem Frankfurter Parketthandel um einen Aktien-ETF, so die Deutsche Börse AG.Der Der First Trust US Large Cap Core AlphaDEX®-ETF (ISIN DE000A2DLXT7/ WKN A2DLXT) basiere auf dem gleichnamigen NASDAQ-Index. Ziel des Index sei es, ein positives Alpha gegenüber traditionell nach Marktkapitalisierung gewichteten Indices zu erzielen. In den Referenzindex würden Large Cap-Unternehmen des NASDAQ US 500 Large Cap-Index nach fundamentalen Kriterien gewichtet.

