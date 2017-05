Klartext: Deutsche Bank und EON

Liebe Leserin, lieber Leser,

am heutigen Donnerstag findet in der Festhalle der Messe Frankfurt (Ludwig-Erhard-Anlage 1, Frankfurt am Main) die diesjährige ordentliche Hauptversammlung der Deutschen Bank statt.

Chart Deutsche Bank Aktie

Quelle: tradingview.com

Zum Punkt 2 der Tagesordnung "Verwendung des Bilanzgewinns 2016" gab es eine Aktualisierung. Demnach sollen pro Aktie nun zusammen 0,19 Euro (0,08 Euro und 0,11 Euro) Dividende für 2016 ausgeschüttet werden.

Warum diese Zweiteilung? Nun, ein Teil der Gesamtdividende von 0,19 Euro entfällt laut Deutscher Bank noch auf den Bilanzgewinn 2015, der 2016 nicht ausgeschüttet worden, sondern vorgetragen worden war. Whatever. Was noch?

Deutsche Bank HV: Diskussionen voraus?

Auf Seite 10 der ausführlichen Tagesordnung fand ich unter TOP 14 den Punkt "Ermächtigung zur Gewährung von Aktienoptionen". Demnach sollen die Aktionäre zustimmen, dass Bezugsrechte auf bis zu 20 Mio. Deutsche Bank-Aktien vergeben werden sollen. Wer kann sich darüber freuen? Keine Überraschung, Zitat: "Arbeitnehmer in Führungspositionen der Deutsche Bank Aktiengesellschaft oder eines ihrer verbundenen Unternehmen sowie Mitglieder der Geschäftsleitung eines solchen verbundenen Unternehmens". Spannend werden könnte es bei einer Diskussion - denn von diversen Aktionären wurden Gegenanträge zu diversen Punkten angekündigt. Die Auflistung der Gegenanträge finden Sie bei Interesse unter diesem Link

Dann der Blick auf EON:

Seit rund zwei Monaten befindet sich die EON-Aktie in einer recht engen Bandbreite von ca. 7,00 bis ca. 7,75 Euro. Auch die letzten Quartalszahlen hatten zu keinem Sprung außerhalb dieser Bandbreite geführt - weder nach oben noch nach unten. Und es ist auch nicht leicht, die Zahlen einzuordnen. Denn da gibt es diverse Sonderfaktoren, die sich bilanziell auswirken, aber nicht unbedingt cash-wirksam sind. Und dann ist da die Frage, ob die Abspaltung von Uniper nun endgültig "durch" ist im Hinblick auf die EON-Zahlen oder nicht. Es war ja so, dass der Aktienkurs von Uniper unter dem bei EON bilanzierten Wert stand. Die Folge waren milliardenschwere Abschreibungen. Ist damit das Thema nun abgehakt oder nicht? Kann ich derzeit nicht beurteilen.

EON: Gewinn pro Aktie von 0,31 Euro im ersten Quartal 2017

Der Blick auf die jüngsten Quartalszahlen zeigte bei EON ein Bild "wie erwartet". Wobei wie erwartet in dem Fall bedeutet, dass leicht sinkende Umsätze und ein in etwa halbierter Gewinn im Rahmen der Erwartungen lagen. Mit anderen Worten: Wenn die Erwartungen wie hier niedrig sind, dann können sie leichter erfüllt werden. Was nicht bedeutet, dass die Lage gut ist. Denn der Gewinn pro Aktei hat sich im ersten Quartal von 0,60 Euro auf 0,31 Euro fast halbiert. Aber immerhin: 0,31 Euro Gewinn pro Aktie in einem Quartal ist für EON doch auch schon mal was, schließlich steht der Aktienkurs bei rund 7,20 Euro.

Und dann das Zitat zum Tag: "Raffiniert ist der Herrgott, aber boshaft ist er nicht." - Albert Einstein

Mit herzlichem Gruß!



Ihr

Michael Vaupel