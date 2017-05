Zürich - Laut dem jüngsten European CFO Survey von Deloitte berichten die europäischen Chief Financial Officers (CFOs), dass die Stimmung optimistischer und die Risikobereitschaft höher ist. Für den Report führte Deloitte die Ergebnisse der länderspezifischen Umfragen seiner Mitgliedsunternehmen für das Q1 2017 in 19 europäischen Ländern zusammen, in welchen insgesamt 1'580 CFOs befragt wurden (weitere Einzelheiten über die Schweizer Ergebnisse finden Sie in der kürzlich veröffentlichten Deloitte CFO-Umfrage Schweiz).

Verbesserte Geschäfts- und Umsatzaussichten

Die finanziellen Aussichten für ihr Unternehmen werden von 38% der europäischen Finanzchefs optimistischer eingeschätzt als noch vor drei bis sechs Monaten. Dem gegenüber stehen 26% in der Umfrage für das dritte Quartal 2016. Lediglich 13% (gegenüber zuvor 25%) gaben an, weniger optimistisch zu sein. Die Türkei ist das einzige Land, in dem der Optimismus in den letzten sechs Monaten nachgelassen hat. Die Schweiz liegt knapp unter dem Durchschnitt. Ein Drittel (32%) der Schweizer CFOs gab an, hinsichtlich der finanziellen Aussichten für ihr Unternehmen optimistischer zu sein.

Auch hinsichtlich der Umsätze ihrer Unternehmen bleiben die Finanzchefs zuversichtlich: 69% gehen in den nächsten zwölf Monaten von einem Wachstum aus; vor sechs Monaten waren es noch 65%. Die Zuversicht hinsichtlich ist in Schweden am ausgeprägtesten - dort rechnen 86% der Befragten mit einem Wachstum - und in der Türkei am geringsten: Hier gehen lediglich 53% von einem Wachstum aus. In der Schweiz erwarten 66% der CFOs ein Umsatzwachstum. Dies liegt in etwa gleichauf mit dem europäischen Durchschnitt.

Unsicherheit hält an, doch die Risikobereitschaft steigt

61% der CFOs geben an, dass sich ihre Unternehmen einer hohen Unsicherheit gegenübersehen; vor sechs Monaten waren es noch 67%. In Grossbritannien und Deutschland ist diese Wahrnehmung am stärksten ausgeprägt; in beiden Ländern geben 85% der Finanzchefs ein hohes Mass an Unsicherheit an. Auf dem dritten Platz landet Griechenland mit 82%. Unter den befragten CFOs in der Schweiz schätzen 69% die Unsicherheit als hoch ein. Im Hinblick auf die Unsicherheit scheinen die traditionell risikoscheuen Schweizer CFOs ihren Nachbarstaaten näher zu stehen und sich deutlich von den nordischen Ländern zu unterscheiden. Lediglich 19% der norwegischen CFOs sehen sich einer hohen Unsicherheit gegenüber - der niedrigste Anteil in allen Ländern, gefolgt von Finnland (25%) und Dänemark (30%).

Andererseits geben 33% der europäischen CFOs an, dass nun ein guter Zeitpunkt wäre, Risikoaktiva in ihre Bilanzen zu nehmen. Vor sechs Monaten waren es noch 28%. Am meisten Risikofreudigkeit herrscht in Finnland. Dort halten 59% den Zeitpunkt ...

