Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Donnerstag an die schwache Vortagesentwicklung angeknüpft und ist mit erneuten Verlusten in den Handel gestartet. Allerdings hat sich das Abwärtstempo gegenüber Mittwoch klar abgeschwächt. Die Märkte stünden nach wie vor im Zeichen des Politchaos im Weissen Haus, heisst es im Handel. Entsprechend schwach die Vorgabe der Wall Street, wo der Dow Jones Industrial den grössten prozentualen Tagesverlust seit September vergangenen Jahres verzeichnet hatte. In Asien fallen die Abschläge dank guter Daten aus Japan moderater aus.

Seit Wochenbeginn haben die politischen Unsicherheiten in den USA rund um Präsident Donald Trump an Fahrt gewonnen und zur Wochenmitte zu einem breit angelegten Ausverkauf an den Finanzmärkten geführt. Die Geduld der Marktteilnehmer schwinde zunehmend, heisst es von Marktteilnehmern. Dies mische sich mit der Sorge, dass bei all den politischen Turbulenzen die gross angekündigten Reformen ins Stocken geraten könnten. In einem solchen Umfeld sei die Tatsache, dass viele Indizes zuletzt auf Rekordständen notierten, eher ein weiterer Grund, bisher eingefahrene Gewinne zu realisieren, was den Abwärtseffekt nochmals verstärken könnte.

