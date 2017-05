Zürich (awp) - Das Verlagshaus Tamedia ernennt per 1. Juni Franz Bürgi zum CIO. Die Bereiche Corporate IT mit Rafael Corvalan und IT Publishing mit Frédéric Ranger würden direkt an Bürgi rapportieren, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Bürgi wiederum berichtet in seiner neu positionierten und erweiterten Funktion ...

Den vollständigen Artikel lesen ...