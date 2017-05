Düsseldorf - In Japan ist die Wirtschaft im 1. Quartal 2017 um 0,5% gg. Vq. gewachsen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Das BIP-Plus habe damit genau im Bereich der Konsenserwartungen (0,5%) gelegen und für den fünften Quartalszuwachs in Folge gesorgt. Da der Preisdruck gleichzeitig jedoch niedrig bleibe, dürfte die Bank of Japan noch für eine ganze Weile ihre expansive Geldpolitik fortsetzen. Der Japanische Yen, der am Vortag als "Krisenwährung" noch zu den Gewinnern am Devisenmarkt gehört habe, habe diese Bewegung im frühen Handel in Asien nicht fortsetzen können. Im Jahresverlauf 2017 würden die Analysten vor dem Hintergrund niedrigerer von ihnen unterstellter Zinsdifferenzen zu den USA indes mit einer Rückkehr zu den Notierungen aus dem vergangenen Jahr im Bereich von 100 JPY rechnen. (18.05.2017/alc/a/a)

