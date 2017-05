Frankfurt - Die politischen Querelen in den USA wirken sich auf die Finanzmärkte aus, denn es wird zunehmend darüber spekuliert, ob die Vorwürfe gegen US-Präsident Trump (mögliche Justizbehinderung bei den Ermittlungen gegen Ex-Sicherheitsberater Flynn und Weitergabe geheimdienstlicher Informationen an Russland) zu einem Amtsenthebungsverfahren führen können, so die Analysten der Helaba.

Den vollständigen Artikel lesen ...