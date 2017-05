Essen - Ohne Zweifel waren und sind derzeit die Ereignisse in und rund um das Weiße Haus die zentralen Kurstreiber an den Kapitalmärkten, so die Analysten der National-Bank AG.Gestern sei nun doch ein Sonderermittler durch das amerikanische Justizministerium ernannt worden, der die Beziehungen des Wahlkampfteams von Trump zu Russland untersuchen solle. Das dürfte der vorläufige Höhepunkt der Probleme sein, mit denen sich der US-Präsident beschäftigen müsse. Es dürfte aber noch weiter gehen. Angriffsflächen biete er ja genug, zumal die Republikaner ihm mehr und mehr kritisch gegenüber stünden. Das werde letztlich die Fähigkeit unterminieren, die zugesagten Reformen einzuleiten. Dementsprechend hätten die Anleihekurse sowohl jenseits als auch diesseits des Atlantiks deutlich zulegen können, und die Aktienmärkte seien unter Druck gekommen.

