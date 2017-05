Berlin / Zürich - Die Sieger des Start-up-Wettbewerbs "Be an Innovator 2017" der Management- und Technologieberatung BearingPoint stehen fest. Beim grossen Finale in Berlin präsentierten zehn Teams von Hochschulen in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Rumänien unter dem Motto "Go Digital" ihre Ideen zum Thema Digitalisierung.

Den ersten Preis gewann das Team "Skipper", das sich nun über 8.000 Euro Siegesprämie sowie ein Jahr Betreuung durch BearingPoint freuen kann. Die Studenten der Schweizer Universität St. Gallen haben eine Plattform entwickelt, die eine höhere Preistransparenz und zusätzliche Benchmark-Möglichkeiten in der Logistik bietet. Zuvor hatten sie bereits Erfahrung gesammelt, wie Frachtcontainer von Anbieterseite bepreist werden und welche Herausforderungen in diesem Zusammenhang für kleine und mittelständische Unternehmen (KMUs) auf Nachfragerseite entstehen. Da der Frachtcontainermarkt für KMUs teilweise undurchsichtig ist und somit oft zu hohe Ausgaben für die Überseefracht entstehen, soll mit der Plattform, die im ersten Schritt auf der Handelsroute EU-USA zum Einsatz kommt, die Verhandlungsmacht der KMUs erhöht werden. Mit der Unterstützung von BearingPoint möchte das Schweizer Team sein Projekt umsetzen, einen stabilen Kundenstamm akquirieren sowie Kapital zur Weiterentwicklung beschaffen. Timarian Rust und Andreas Beirholm, die als Vertreter für "Skipper" die Idee präsentiert und die Jury überzeugt haben, freuten sich entsprechend über ihren Sieg in Berlin: "Das ‚Be an Innovator Event' von BearingPoint war eine ausgezeichnete Veranstaltung, bei der wir durch den intensiven Support sehr viel gelernt haben. Jetzt, da wir gewonnen haben, freuen wir uns sehr, weiterhin mit BearingPoint als kompetentem Partner zusammenarbeiten zu dürfen."

Den zweiten Platz des "Be an Innovator Awards 2017" hat das deutsche Team "Inveox" der Technischen Universität München gewonnen. Unter dem Motto "Rethinking Pathology" erzählten die Studenten von ihren persönlichen Erfahrungen, welche fatalen Folgen Verwechslungen von Gewebeproben und darauf basierende falsche Diagnosen haben können. Da Proben nach wie vor noch ...

