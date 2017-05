BOOST Issuer plc -Daily Fund Prices 17-May-17 Fund Dealing ISIN Code Shares in Base Net Assets NAV/Share Date Issue Currency



Boost FTSE 100 3x 17/05/2017 IE00B88D2999 15101 GBP 3305829.278 218.9145936 Leverage Daily ETP



Boost FTSE 100 3x 17/05/2017 IE00B7VB3908 376842 GBP 6429938.725 17.06269133 Short Daily ETP



Boost EURO STOXX 50 3x 17/05/2017 IE00B7SD4R47 61874 EUR 14227925.15 229.9499814 Leverage Daily ETP



Boost EURO STOXX 17/05/2017 IE00B8JF9153 857645 EUR 6548803.804 7.6357978 50 3x Short Daily ETP



Boost LevDAX 3x 17/05/2017 IE00B878KX55 35326 EUR 9275891.832 262.5797382 Daily ETP



Boost ShortDAX 17/05/2017 IE00B8GKPP93 670444 EUR 4882379.973 7.2823084 3x Daily ETP



Boost S&P 500 3x 17/05/2017 IE00B7Y34M31 21561 USD 8930543.621 414.1989528 Leverage Daily ETP



Boost S&P 500 3x 17/05/2017 IE00B8K7KM88 2207877 USD 21871378.15 9.9060673 Short Daily ETP



Boost NASDAQ 100 3x 17/05/2017 IE00B8W5C578 9357 USD 6507799.133 695.500602 Leverage Daily ETP



Boost NASDAQ 100 3x 17/05/2017 IE00B8VZVH32 3774767 USD 18835003.59 4.9897129 Short Daily ETP



Boost WTI Oil 3x 17/05/2017 IE00B7ZQC614 293079114 USD 215961177.4 0.7368699 Leverage Daily ETP



Boost WTI Oil 3x 17/05/2017 IE00B7SX5Y86 78206 USD 7094120.253 90.7106904 Short Daily ETP



Boost Gold 3x Leverage 17/05/2017 IE00B8HGT870 537348 USD 12390446.27 23.0585138 Daily ETP



Boost Gold 3x Short 17/05/2017 IE00B6X4BP29 27042 USD 3146254.638 116.3469654 Daily ETP



Boost Copper 3x 17/05/2017 IE00B8JVMZ80 500080 USD 7430885.652 14.8593938 Leverage Daily ETP



Boost Copper 3x 17/05/2017 IE00B8KD3F05 18997 USD 2138442.594 112.567384 Short Daily ETP



Boost Natural Gas 17/05/2017 IE00B8VC8061 76620576 USD 42975806.82 0.5608912 3x Leverage Daily ETP



Boost Natural Gas 17/05/2017 IE00B76BRD76 564882 USD 14885021.32 26.3506738 3x Short Daily ETP



Boost Silver 3x 17/05/2017 IE00B7XD2195 4511197 USD 17423864.59 3.8623595 Leverage Daily ETP



Boost Silver 3x 17/05/2017 IE00B8JG1787 15215 USD 1634169.619 107.4051672 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 2x 17/05/2017 IE00B94QKF15 56180 GBP 2350402.723 41.83700112 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 1x 17/05/2017 IE00B94QKG22 29900 GBP 2003471.242 67.00572716 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 2x 17/05/2017 IE00B94QKC83 3097 GBP 490838.3849 158.4883387 Leverage Daily ETP



Boost FTSE 250 1x 17/05/2017 IE00BBGBF313 231282 GBP 12830735.78 55.47658608 Short Daily ETP



Boost FTSE 250 2x 17/05/2017 IE00B94QKJ52 3186 GBP 664015.8243 208.4167685 Leverage Daily ETP



Boost TOPIX 1x Short 17/05/2017 IE00BBGBF420 51500 JPY 291826032.8 5666.524909 Daily ETP



Boost TOPIX 2x Leverage 17/05/2017 IE00BBGBF537 8500 JPY 134891860.4 15869.63064 Daily ETP



Boost Palladium 17/05/2017 IE00B94QLR02 13585 USD 877958.352 64.627041 1x Short Daily ETP



Boost Palladium 17/05/2017 IE00B94QLN63 7471 USD 647217.7079 86.6306663 2x Leverage Daily ETP



Boost Natural Gas 17/05/2017 IE00B94QL251 5063 USD 525022.2039 103.6978479 2x Short Daily ETP



Boost Natural Gas 17/05/2017 IE00B94QKX96 55951 USD 370957.9108 6.6300497 2x Leverage Daily ETP



Boost Gold 2x Short 17/05/2017 IE00B94QKT50 1700 USD 124707.0452 73.3570854 Daily ETP



Boost Gold 1x Short 17/05/2017 IE00B94QKW89 7394 USD 654010.9722 88.4515786 Daily ETP



Boost Gold 2x Leverage 17/05/2017 IE00B94QKS44 5957 USD 491100.8321 82.4409656 Daily ETP



Boost Silver 2x 17/05/2017 IE00B94QL921 13979 USD 884598.4716 63.2805259 Short Daily ETP



Boost Silver 2x 17/05/2017 IE00B94QL699 14638 USD 689205.8211 47.0833325 Leverage Daily ETP



Boost FTSE MIB 3x 17/05/2017 IE00B873CW36 1853728 EUR 23876619.84 12.8803254 Short Daily ETP



Boost FTSE MIB 3x 17/05/2017 IE00B8NB3063 489929 EUR 38377751.47 78.3332921 Leverage Daily ETP



Boost BTP 10Y 3x 17/05/2017 IE00BKT09149 12780 EUR 1466109.058 114.7190186 Leverage Daily ETP



Boost BTP 10Y 3x 17/05/2017 IE00BKS8QM96 217001 EUR 12814139.16 59.0510604 Short Daily ETP



Boost Bund 10Y 3x 17/05/2017 IE00BKT09255 7300 EUR 938395.8448 128.547376 Leverage Daily ETP



Boost Bund 10Y 3x 17/05/2017 IE00BKS8QN04 1054559 EUR 62809222.42 59.5597045 Short Daily ETP



Boost Gilts 10Y 3x 17/05/2017 IE00BKT09479 821 GBP 119736.8501 145.842692 Leverage Daily ETP



Boost Gilts 10Y 3x 17/05/2017 IE00BKS8QQ35 176638 GBP 8753636.958 49.55692975 Short Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 3x 17/05/2017 IE00BKT09032 17500 USD 1905005.963 108.8574836 Leverage Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 3x 17/05/2017 IE00BKS8QT65 144650 USD 11201328.43 77.4374589 Short Daily ETP



Boost EURO STOXX Banks 17/05/2017 IE00BLS09N40 588155 EUR 23046191 39.1838733 3x Leverage Daily ETP



Boost EURO STOXX Banks 17/05/2017 IE00BLS09P63 477516 EUR 9225521.353 19.3198162 3x Short Daily ETP



Boost Long USD Short 17/05/2017 IE00BLNMQS92 17779 EUR 2410357.907 135.5733116 EUR 5x Daily ETP



Boost Short USD Long 17/05/2017 IE00BLNMQT00 51565 EUR 1821161.13 35.3177762 EUR 5x Daily ETP



Boost WTI 17/05/2017 IE00BVFZGC04 158540 USD 2505507.294 15.8036287 Oil ETC



Boost WTI Oil 1x 17/05/2017 IE00BVFZGF35 8877 USD 951576.7917 107.1957634 Short Daily ETP



Boost WTI Oil 2x 17/05/2017 IE00BVFZGG42 46385 USD 1274661.354 27.4800335 Leverage Daily ETP



Boost WTI Oil 2x 17/05/2017 IE00BVFZGH58 12810 USD 1023481.162 79.8970462 Short Daily ETP



Boost Brent 17/05/2017 IE00BVFZGD11 345613 USD 5914726.841 17.1137279 Oil ETC



Boost Gold 17/05/2017 IE00BVFZGK87 110868 USD 2870968.358 25.8953743 ETC



Boost Natural Gas 17/05/2017 IE00BVFZGL94 49466 USD 1344140.874 27.1730254 ETC



Boost BTP 10Y 5x 17/05/2017 IE00BYNXNS22 65650 EUR 3857201.052 58.7540145 Short Daily ETP



Boost Bund 10Y 5x 17/05/2017 IE00BYNXPH56 59676 EUR 3217650.957 53.9186768 Short Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 5x 17/05/2017 IE00BYNXPJ70 19254 USD 1479652.2 76.8490807 Short Daily ETP



Boost Long USD Short 17/05/2017 IE00BYNXPK85 1533 EUR 139493.5132 90.9938116 EUR 4x Daily ETP



Boost Short USD Long 17/05/2017 IE00BYNXPM00 49462 EUR 3914342.621 79.1383814 EUR 4x Daily ETP



Boost Brent Oil 3x 17/05/2017 IE00BYTYHS72 312299 USD 8507641.675 27.2419754 Leverage Daily ETP



Boost Brent Oil 3x 17/05/2017 IE00BYTYHR65 43057 USD 1552143.403 36.0485729 Short Daily ETP



Boost Emerging Markets 3x 17/05/2017 IE00BYTYHN28 10500 USD 1801590.446 171.5800425 Leverage Daily ETP



Boost Emerging Markets 3x 17/05/2017 IE00BYTYHM11 11000 USD 427858.0834 38.8961894 Short Daily ETP



Boost S&P 500 VIX Short-Term Futures 17/05/2017 IE00BYTYHQ58 6628022 USD 8060379.974 1.2161064 2.25x Leverage Daily ETP



Boost FTSE MIB Banks 17/05/2017 IE00BYMB4Q22 128500 EUR 18123646.05 141.0400471 ETP



This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients. The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.



Source: Boost Issuer PLC via GlobeNewswire



B9CMSS0R27



Copyright RTT News/dpa-AFX