- Neue Roland Berger-Studie: Kunden bevorzugen Anbieter, die

individuelle Angebote unterbreiten - Wissen über Kundenvorlieben

ist unabdingbar

- Social Media bieten spannende Kundendaten: 300 Likes bei Facebook

reichen für höchst genaue Analysen der persönlichen Präferenzen

- Datenauswertung sollte systematisch erfolgen, um den Kunden nicht

aus dem Fokus zu verlieren

- Die Resultate sind auf den Schweizer Detailhandel übertragbar



Der Erfolg von Online-Handelsgiganten basiert auf einem klaren

Rezept: Sie wissen genau, wie ihre Kunden denken, agieren und

konsumieren. Dadurch sind sie in der Lage, Angebote zu unterbreiten,

die auf die Kundenbedürfnisse zugeschnitten sind - einschliesslich

frühzeitiger Produktempfehlungen, noch bevor der Kunde sich seiner

Konsumwünsche überhaupt selbst bewusst ist. Um wettbewerbsfähig zu

bleiben, sollten daher sowohl Händler mit stationären Wurzeln als

auch E-Commerce-Anbieter das "digitale Genom" ihrer Kunden

entschlüsseln. Denn nur so können sie ihnen ein attraktives

Einkaufserlebnis anbieten, Konsumenten langfristig an sich binden und

so ihre Umsätze steigern sowie Kosten sparen. Wie dies geht,

beschreiben Experten von Roland Berger in ihrer neuen Publikation "Im

Kopf des Kunden - Durch die Entschlüsselung des digitalen

Kundengenoms den Handel erfolgreich individualisieren".



"Wer bereit ist, sich auf die digitale Transformation im

E-Commerce-Zeitalter einzulassen, kann in einzigartiger Weise von ihr

profitieren", sagt Matthias Hanke, Managing Partner von Roland Berger

in Zürich. "Wer dagegen zögert oder sich dieser Transformation ganz

verweigert, riskiert, den Anschluss zu verpassen, und wird

mittelfristig nicht am Markt bestehen können." Denn durch die

Digitalisierung werden Einkaufserlebnisse stärker personalisierbar

und individueller und somit attraktiver für den Kunden.



Erfolgreiche Online-Anbieter haben diese Chance verstanden und

bieten Kunden das, was sie bei anderen Mitbewerbern vermissen: "Der

Trend zu immer breiteren Sortimenten führt oft dazu, dass Käufer sich

kaum noch einen vollständigen Überblick über das Warenangebot machen

können", sagt Thorsten de Boer. "Doch Kunden haben keine Lust, sich

durch endlose Produktlisten zu klicken und wechseln deshalb zu

Anbietern, die ihnen auf Basis ihres Kaufverhaltens relevante

Produkte empfehlen - passend zu ihren künftigen Wünschen und

Bedürfnissen."



Digitales Kundengenom: Individualisierte Kaufprognosen

unterstützen den Handel



Basis für solche Angebote ist das digitale Kundengenom: Nicht nur

aus der Historie von Käufen, Suchvorgängen und der Bewertung von

Artikeln lässt sich das Kaufverhalten des Kunden vorhersagen. Auch

andere Online-Daten ermöglichen sehr präzise und individualisierte

Vorhersagen über das, was Verbraucher in Zukunft kaufen werden - ein

bis vor wenigen Jahren unvorstellbares Szenario. "Dabei bieten sich

vor allem die sozialen Medien als Quelle an", sagt Roland

Berger-Experte Matthias Hanke. "Denn immer mehr Menschen stellen in

Social-Media-Kanälen offen dar, was sie interessiert und wie sie

konsumieren."



Rund 700 Millionen Datenpunkte haben alleine die deutschen

Facebooknutzer bereits über ihr Like-Verhalten hinterlassen. Dazu

kommen pro Monat rund fünf Milliarden Websitebesuche, die in

Browserverläufen gespeichert werden, und knapp sieben Milliarden

Suchanfragen, die in Suchverläufen nachzuvollziehen sind. "Jeder von

uns hinterlässt auf diese Weise freiwillig seinen digitalen

Fingerabdruck und verrät viel über seine Bedürfnisse", sagt Hanke.

"Jeder Klick im Netz, jeder Like bei Facebook, jedes Foto bei

Instagram sind kleine Bausteine eines Informationsmosaiks, das ein

Händler von seinem Kunden erstellen kann, um dichter an ihn

heranzurücken und ihm individualisierte Angebote zu unterbreiten."



Überschaubarer Aufwand mit maximalem Nutzen



Wer solche Details zusammenzusetzen und zu deuten weiss, bekommt

einen tiefen Einblick in die Interessen der Kunden und kann die

gewonnenen Erkenntnisse nutzen, um eine Individualisierung des

Angebots vorzunehmen - von der personengebundenen Shop-Oberfläche

über die Vorselektion von Produkten bis zum individuellen Preis. Das

alles mit überschaubarem Aufwand, während Händler gleichzeitig ihre

Umsätze steigern und Kosten vermeiden können: "Einerseits können

Händler so gezielt Produkte anbieten, die die Kunden tatsächlich

interessieren. Andererseits fallen unnötige Angebote und

Streuverluste weg", sagt Thorsten de Boer.



Doch die Fülle der verfügbaren Online-Informationen kann schnell

dazu führen, dass Händler den Fokus auf den Kunden verlieren. Deshalb

sollten Unternehmen die Datenverarbeitung systematisieren. Dazu

gehören wichtige Schritte wie die Konzeptionierung, um das Ziel und

den Grad der Individualisierung der Kundenansprache festzulegen,

sowie die Datenbündelung und -analyse. Daraus lassen sich

anschliessend Anwendungsmöglichkeiten entwickeln und im

Rapid-Prototyping-Verfahren umsetzen. "Auf diese Weise hält sich der

Aufwand in Grenzen und das Ergebnis wird optimiert", erklärt de Boer.

"Damit können Online-Händler ihr Geschäftsmodell schrittweise der

neuen Realität anpassen und sich so Wettbewerbsvorteile für die

Zukunft sichern."



