Wie ernst die Lage derzeit ist um Donald Trump zeigt schon die Tatsache, dass Trump gestern keinen einzigen Tweet absetzte! Auch das Weiße Haus schwieg, Einladungen von US-Fernsehstationen lehnten Mitglieder der Trump-Administration ab, weil man sich dadurch nur noch mehr in Schwierigkeiten bringen könne, weil die Trump-kritischen Medien sowieso dann verzerrt berichten würden, wie das Washingtoner Polit-Insider-Medium "The Hill" berichtet. Trump selbst sagte in einer Rede vor Kadetten, dass er der bisher von den Medien am stärksten verfolgte Politiker der Geschichte sei - darunter geht es bei Trump bekanntlich ja nicht.

Sehen Sie hier die Rede Trumps..

Eines scheint nun klar: Steuersenkungen und andere Pläne Trumps rücken jetzt in den Hintergrund, die Trump-Administration hat jetzt erst einmal an anderen Fronten zu kämpfen. Im worst case würde, etwa bei einem Sturz Trumps, absehbar gar nichts davon umgesetzt.

