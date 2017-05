Rastatt (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Howard Carpendale (71) steht seit rund 50 Jahren auf der Bühne - und ist sehr glücklich über seinen anhaltenden Erfolg. "Es freut mein Team und mich, dass das Publikum gerade so richtig Lust zu haben scheint, mit uns mein 50. Bühnenjubiläum zu feiern!", sagt Carpendale in einem Exklusiv-Interview der Musikzeitschrift "Meine Melodie" (6/2017; EVT: 18. Mai). Und er betont: "50 Jahre erfolgreich auf der Bühne zu stehen, das war nicht mein Plan, als ich mit 18 aus Südafrika kam. Doch es fühlt sich gut an!" Der Sänger glaubt, dass sein Erfolg vor allem an seiner Authentizität liegt. "Das ist leider ein Wort, das sehr überstrapaziert wird. Aber ich glaube die Menschen spüren, dass ich wirklich meine, was ich sage", erklärt Howard Carpendale.



Gleichzeitig ärgert sich Carpendale maßlos über immer wiederkehrende Spekulationen, wonach er vor einigen Jahren nur auf die Bühne zurückgekehrt sei, weil er das Geld brauchte. "Das ist für mich die größte Beleidigung", sagt er. "Ich kann zwar verstehen, dass einige Leute so denken. Aber in meinem Fall war Geld nie eine Motivation. Ich singe, weil ich diesen Beruf liebe." Carpendale hatte sich im Jahr 2003 vom Showgeschäft verabschiedet, um sich mehr der Schauspielerei zu widmen. 2008 war er allerdings auf die Bühne zurückgekehrt.



Anfang kommenden Jahres will der Sänger ein großes Benefits-Konzert in Köln veranstalten. "Wir befinden uns in der Planung mit unserem Tourneeveranstalter Semmel Concerts, der Welthungerhilfe und der Bauer Charity, wie wir den größtmöglichen Effekt erreichen können", sagt Carpendale. Dabei sollen nicht nur die Besucherinnen und Besucher "einen unbeschreiblichen Abend" erleben. "Es sollen auch Menschen partizipieren, die unsere Hilfe dringend brauchen", betont er und ist sehr zuversichtlich, dass dabei "eine beachtliche Summe" für den guten Zweck herauskommen wird. Das Konzert findet am 28. Februar 2018 in Köln statt. Pressehinweis:



Diese Meldung ist unter Nennung der Quellenangabe 'MEINE MELODIE' zur Veröffentlichung frei.



OTS: Meine Melodie newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7235 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7235.rss2



Pressekontakt: Eventuelle Rückfragen bitte an Redaktion MEINE MELODIE, 76437 Rastatt, Tel: 0049 7222 13 518