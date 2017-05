Hamburg (ots) - Am 22. Mai läuft die 400. Folge "Großstadtrevier" (18.50 Uhr, Das Erste). Eine stolze Zahl. Doch für die Hamburger Kult-Krimiserie um Jan Fedder als Ermittler Dirk Matthies reicht es in der Bestenliste der deutschen Krimiserien nur zu Platz drei. Das hat die Fernsehzeitschrift auf einen Bick ermittelt*. Der absolute Dauerbrenner ist "SOKO 5113", das jetzt "SOKO München" heißt, mit 603 Folgen. Acht Serien der Top 10 kommen vom ZDF, das auch "Deutsches Krimi Fernsehen" heißen könnte.



Die Top-Ten-Platzierungen: 1. SOKO 5113/ SOKO München - 603 Folgen (ZDF, seit 1978) 2. Der Alte - 411 Folgen (ZDF, seit 1977) 3. Großstadtrevier - 400 Folgen (Das Erste, seit 1986) 4. Die Rosenheim-Cops - 381 Folgen (ZDF, seit 2002) 5. Alarm für Cobra 11 - 326 Folgen (RTL, seit 1996) 6. SOKO Leipzig - 320 Folgen (ZDF, seit 2001) 7. Ein Fall für zwei - 314 Folgen - davon 300 mit Claus Theo Gärtner (ZDF, seit 1981) 8. SOKO Köln - 289 Folgen (ZDF, seit 2003) 9. SOKO Wismar - 286 Folgen (ZDF, seit 2004) 10. Derrick - 281 Folgen (ZDF, 1974 - 1998)



*Die Zahlen stammen von den Sendern



