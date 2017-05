Internationale Probiotik-Experten stellten neue Inhaltsstoffe, Produktneuheiten und wissenschaftliche Fortschritte vor



Cleveland (ots/PRNewswire) - Ganeden, der Weltmarktführer bei Probiotik-Technologien, präsentierte sich auf der Vitafoods, um die Herausgabe neuer Probiotik-Produkte für die Bereiche Nahrungsmittel, Getränke, Körperpflege und Haustiere zu besprechen, bei denen die patentierten Inhaltsstoffe des Unternehmens verwendet werden. Das Team stellte Einzelheiten zur Freigabe eines neuen und die Branche verändernden Inhaltsstoffs vor, der die Immunabwehr unterstützt. Dazu gaben sie Informationen zu neu veröffentlichten Forschungsergebnissen weiter, stellten Bildungsinhalte zur Probiotik vor und machten einige Vorankündigungen im Hinblick auf Zertifizierungen und die Erarbeitung von Regulierungsvorschriften.



Der Probiotik-Zulieferer machte bereits international Schlagzeilen mit seinen fortlaufenden Fortschritten bei der wissenschaftlichen Arbeit, der Inhaltsstoff-Technik und der Freigabe von innovativen Produkten. Ganeden, das bestens bekannt für GanedenBC30® (Bacillus coagulans GBI-30, 6086) ist, seinen patentierten und hoch stabilen probiotischen Inhaltsstoff, der in weltweit mehr als 750 Produkten zu finden ist, hat zudem mit Bonicel® Fortschritte im Bereich Körperpflegeprodukte erzielt. Dabei handelt es sich um den ersten probiotisch erzeugten Inhaltsstoff für die Körperpflege, bei dem sich ein dramatischer Rückgang bei sieben Anzeichen für Alterung zeigte.



"Die Probiotik-Technologie ist einer der Top-Trends, der sich weltweit zu einer treibenden Kraft auf den Gebieten Naturprodukte und 'Nutraceuticals', also der Nahrungsergänzungsmittel, entwickelt", sagte Michael Bush, Präsident und CEO von Ganeden. "Unsere wissenschaftliche Arbeit und unsere Innovationen haben es uns ermöglicht, unsere Produktpalette an Inhaltsstoffen und unsere internationale Verfügbarkeit auszudehnen, um diesen Bedarf zu decken, was Herstellern von praktisch jedwedem Produkt die Möglichkeit eröffnet, diese Technologie für Produktformeln zu nutzen, um eine Vielzahl von gesundheitlich nützlichen Angeboten zu machen."



Zu den bemerkenswerten Ankündigungen von Ganeden, die auf der Messe besprochen wurden, gehörten:



Neuer Inhaltsstoff



Ganeden hat vor Kurzem die Freigabe eines neuen, das Immunsystem fördernden Inhaltsstoffs unter dem Markennamen Staimune (inaktiviertes Bacillus coagulans GBI-30, 6086) angekündigt. Der patentierte Inhaltsstoff nutzt die Zellwände des GanedenBC30-Probiotik-Strangs, der eine unterstützende Wirkung für das Immunsystem gezeigt hat, und das auf einem kostengünstigen Niveau bei der Produktinklusion, durch die weder der Geschmack noch die Konsistenz verändert werden. Ganeden erwartet von Staimune, das ab diesem Sommer erhältlich sein wird, dass es für eine Entwicklung steht, die die Branche verändern wird. Dieser neue Inhaltsstoff erfüllt folgende Bedingungen: FDA GRAS (Allgemeine Unbedenklichkeit durch die FDA), non-GMO (ohne gentechnisch veränderte Organismen), Organic Compliant (erfüllt die Grundvoraussetzungen für eine Zertifizierung als Biolebensmittel) und koscher. Unter diesen Voraussetzungen kann der Inhaltsstoff praktisch in jedem Nahrungsmittel oder Getränk, wie etwa Getränke mit langer Lagerungsfähigkeit und Gebäck, verwendet werden.



Forschung/Wissenschaft



Die beiden jüngsten Studien von Ganeden wurden in Peer-Reviewed-Journalen veröffentlicht, womit sich die Gesamtzahl der Veröffentlichungen durch das Unternehmen auf 26 erhöht hat. Die Forschung unterstützt die wissenschaftliche Absicherung von GanedenBC30 weiterhin mithilfe einer der Studien, die die einzigartigen Auswirkungen des Strangs auf die Proteinverwertung hervorhebt. Die veröffentlichten Unterlagen können in die lange Liste der Forschungen aufgenommen werden, die den Nutzen, die Sicherheit und die Wirksamkeit des Strangs belegen. Ganeden wir zudem seine laufende Forschung weiterführen, wobei eine Vielzahl von zusätzlichen Studienergebnissen zu verschiedenen Vorteilen im späteren Jahresverlauf zur Verfügung stehen wird.



Weiterbildung/Erarbeitung von Regulierungsvorschriften



Ganeden wird die Branche weiter anführen, und zwar nicht nur bei der Entwicklung von probiotischen Produkten und der Probiotik-Forschung, sondern auch bei der Wissensweitergabe und der Erarbeitung von Regulierungsvorschriften. Die internationalen Experten von Ganeden für Regulierungsvorschriften arbeiten mit Behördenvertretern auf der ganzen Welt zusammen, um Genehmigungen für den Verkauf von probiotischen Inhaltsstoffen zu erhalten, was dazu geführt hat, dass GanedenBC30 in 66 Ländern erhältlich ist. Außerdem wird das Team auch weiterhin Weiterbildungsmaterial veröffentlichen. Gedacht ist dieses für Führungskräfte aus der Branche und für Verbraucher und beschäftigt sich mit den weitverbreitetsten Missverständnissen zur Probiotik.



Freigabe neuer Probiotika



Ganeden arbeitet derzeit mit einigen der größten Unternehmen aus der Lebensmittel- und Getränkeindustrie zusammen, um bei der Freigabe neuer probiotische Produkte zu helfen, wozu einzigartige Produktformulierungen bei einer ganzen Reihe von neuen Nahrungsmittel- und Getränkekategorien gehören. Die auf der Vitafoods vorgestellten Produktneuheiten kamen von einigen der größten Produzenten von Konsumgütern in den Vereinigten Staaten und es waren auch Produktfreigaben in einer Reihe von Ländern dabei, die es dort so zuvor nicht gegeben hatte. Dazu gehörten etwa der erste Start eines Getränks in China und der Start eines Lebensmittels in Indien.



Weitere Informationen zu Ganeden und Probiotik-Formulierungen, darunter auch Wahloptionen bei Inhaltsstoffen und Forschungsergebnisse, erhalten Sie unter GanedenProbiotics.com (http://www.ganedenprobiotics.com/).



Über Ganeden:



Ganeden® steht bei der Probiotik-Forschung und der Entwicklung von probiotischen Produkten in der vordersten Linie und verfügt über eine ausgiebige Bibliothek an veröffentlichten Studien und über mehr als 135 Patente für Probiotik-Technologien für die Branchen Nahrungsergänzungsmittel, Nahrungsmittel, Getränke, Tiermedizin, Sportlernahrung und Körperpflege. Ganeden ist insbesondere bekannt für GanedenBC30®, seinen patentierten, hoch stabilen probiotischen Inhaltsstoff mit FDA GRAS-Bezeichnung. Mithilfe des Fermentationsprozesses von GanedenBC30 hat Ganeden Bonicel® entwickelt, bei dem es sich um den ersten wissenschaftlich gestützten, probiotisch erzeugten Inhaltsstoff für die Körperpflege handelt, bei dem ein dramatischer Rückgang der Alterungszeichen gezeigt werden konnte. Beim neuesten Inhaltsstoff von Ganeden, Staimune, handelt es sich um die patentierte Probiotik-Technologie, die inaktiviertes GanedenBC30 umfasst, welches das Immunsystem unterstützt. Weitere Informationen über Ganeden und zu Lizenzierungsmöglichkeiten erhalten Sie unter GanedenProbiotics.com (http://ganedenprobiotics.com/).



Logo - http://mma.prnewswire.com/media/458885/Ganeden_Logo.jpg



Logo - http://mma.prnewswire.com/media/458884/GanedenBC30_Logo.jpg



OTS: Ganeden newsroom: http://www.presseportal.de/nr/126646 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_126646.rss2



Pressekontakt: Pressekontakt Ganeden Ingredient Communications Richard Clarke Mobil: +44 (0) 7766 256176 richard@ingredientcommunications.com



Teresa DeJohn 1-440-2295205 tdejohn@ganedenprobiotics.com