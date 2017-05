Die weltweit erste Mozart-Schokoladehohlfigur



Wien (ots) - Im völlig neu gestalteten Flagship-Store am Kohlmarkt 11, präsentiert der Wiener Familienbetrieb seine neueste "Verführung" - den "Süßen Mozart"! Sie ist, man möchte es fast nicht glauben, die weltweit erste Schokolade-Hohlfigur des berühmten Komponisten.



Wien, die Stadt der Kunst und Kultur, des Theaters und der Musik.Die Confiserie Heindl, spezialisiert auf die "Schokoladen-Seiten des Lebens".



Was lag also näher, als die Idee von Max Genböck aufzugreifen und dem Musik-Genie Mozart ein süßes Denkmal zu setzen - in Form von 140 g feinster Vollmilch-Schokolade und - wie alle Spezialitäten des Hauses Heindl - natürlich mit 100 % Fairtrade-Kakao. Das stabile, funkelnde Stanniol sorgt dafür, dass er die Form behält, wenn er, so wie einst seine unsterblichen Melodien, die Welt im Sturm erobert! Zart-schmelzend, wie die einschmeichelnden Klänge der "Kleinen Nachtmusik", verzaubert der Genuss dieser neuen Kreation aus dem Hause Heindl Schoko-Gourmets und Mozart-Fans auf der ganzen Welt - mhhhh...



