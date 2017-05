Schwarzach am Main - Mit der Wahl von Emmanuel Macron zum Staatspräsidenten Frankreichs ist die Gefahr eines französischen Anti-EU- und damit auch Anti-Euro-Kurses durch Marine Le Pen gebannt, so die Experten vom "ZertifikateJournal".Entsprechend sei es auch an der Pariser Börse zu einer Erholung gekommen: Der Leitindex CAC 40 habe am Montag nach der Wahl zu den größten Gewinnern in Europa gehört. Wer sich den französischen Aktien mit einem Sicherheitspuffer nähern wolle, könnte einen Blick auf die neue Protect Multi Frankreich Aktienanleihe (ISIN AT0000A1VKN6/ WKN EB0E99) von der Erste Group Bank auf die Aktien Danone (ISIN FR0000120644/ WKN 851194), L'Oréal (ISIN FR0000120321/ WKN 604843) und Renault (ISIN FR0000131906/ WKN 893113) werfen. Das Papier biete einen fixen Zins von 5,6 Prozent p.a. Die Rückzahlung zum Nominalbetrag hänge von der Kursentwicklung der Aktien während der Laufzeit ab. Zu 100 Prozent getilgt werde, wenn keiner der Basiswerte während der Laufzeit 40 Prozent oder mehr nachgegeben habe. (Ausgabe 19/2017) (18.05.2017/alc/n/a)

