BONN (dpa-AFX) - Bis zu 25 000 Teilnehmer werden im November zur Weltklimakonferenz in Bonn erwartet. "Die Konferenz ist extrem wichtig für die Umsetzung des Pariser Klimaabkommens", sagte Jochen Flasbarth, Staatssekretär im Bundesumweltministerium, am Donnerstag in Bonn. Deutschland steuere zur Finanzierung der Konferenz 70 Millionen Euro bei. Im Pariser Abkommen hatten sich im Dezember 2015 195 Staaten auf das Ziel geeinigt, die Erderwärmung auf deutlich unter zwei Grad im Vergleich zur vorindustriellen Zeit zu begrenzen.

In Bonn endete am Donnerstag eine zehntägige Arbeitskonferenz - ohne dass es Hinweise auf den künftigen Klimakurs der USA gibt. Flasbarth appellierte erneut an die Regierung in Washington, nicht aus dem Abkommen auszutreten. Die US-Delegation hatte in Bonn nur mitteilen können, dass die Klimapolitik ihres Landes zurzeit überprüft werde. "Offensichtlich können sich die verschiedenen Lager unter den Trump-Beratern auf keine gemeinsame Linie einigen", vermutete Greenpeace-Klimaexperte Karsten Smid.

Sollten sich die USA zum Austritt entscheiden, könnte dieser formal erst drei Jahre nach Inkrafttreten des Klimaabkommens eingereicht werden. "Das heißt November 2019", erläutert Germanwatch-Geschäftsführer Christoph Bals. Und wiederum erst ein Jahr später würde der Austritt wirksam - also genau dann, wenn sich Trump zur Wiederwahl stellen muss./cd/DP/fbr

AXC0136 2017-05-18/11:12