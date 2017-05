BERLIN (dpa-AFX) - Fernsehen ist für Kinder und Jugendliche einer repräsentativen Umfrage zufolge die wichtigste Nachrichtenquelle. So gaben 70 Prozent der Befragten im Alter von 10 bis 18 Jahren an, sich über aktuelle Nachrichten vor allem im TV zu informieren. Und 47 Prozent nutzen dafür das Radio, teilte der IT-Branchenverband Bitkom am Donnerstag mit, der die Umfrage in Auftrag gegeben hatte. Printprodukte wie Zeitungen oder Magazinen liegen gleichauf mit Social Media wie Facebook oder Twitter auf Platz drei (je 34 Prozent). Jeder Zehnte (10 Prozent) gab an, sich über das Tagesgeschehen gar nicht zu informieren, bei den Jüngeren im Alter von 10 bis 12 Jahren sind es sogar 22 Prozent.

"Wenn es um Nachrichten und das aktuelle Tagesgeschehen geht, vertrauen die meisten Kinder und Jugendliche weiter auf klassische Medien", sagte Bitkom-Hauptgeschäftsführer Bernhard Rohleder. Hinzu komme, dass auch Nachrichtensender sich zunehmend an eine jüngere Zielgruppe richteten, die Nachrichten auch mobil auf dem Smartphone erhalten wolle./ah/DP/fbr

