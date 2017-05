FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS RAISES BREWIN DOLPHIN HLDGS TARGET TO 380 (360) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES HARGREAVES LANSDOWN TARGET TO 1650 (1610) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG RAISES COUNTRYSIDE PROPERTIES PRICE TARGET TO 335 (330) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES KEYWORDS STUDIOS PRICE TARGET TO 970 (850) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES NEWRIVER PRICE TARGET TO 375 (365) PENCE - 'BUY' - BERNSTEIN CUTS VICTREX TO 'MARKET-PERFORM' ('OUTP.') - TARGET 2160 (2340) PENCE - DEUTSCHE BANK CUTS BAE SYSTEMS PRICE TARGET TO 645 (665) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK CUTS MEGGITT PRICE TARGET TO 456 (470) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK CUTS ROLLS ROYCE GROUP PRICE TARGET TO 525 (540) PENCE - 'SELL' - DEUTSCHE BANK CUTS TULLOW OIL PLC PRICE TARGET TO 260 (270) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK CUTS ULTRA ELECTRONICS PRICE TARGET TO 2050 (2100) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RAISES COBHAM PRICE TARGET TO 113 (110) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RAISES SOPHOS PLC PRICE TARGET TO 430 (350) PENCE - 'BUY' - EXANE BNP RAISES VODAFONE PRICE TARGET TO 235 (225) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS SSE SCOTTISH & SOUTHERN TARGET TO 1522 (1528) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES AB FOODS PRICE TARGET TO 3200 (3000) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN RAISES COUNTRYSIDE PROPERTIES TARGET TO 335 (305) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES MITCHELLS & BUTLERS PRICE TARGET TO 280 (260) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES SOPHOS PLC PRICE TARGET TO 430 (360) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES SPECTRIS PRICE TARGET TO 2525 (2425) PENCE - 'NEUTRAL' - LIBERUM INITIATES QUARTO GROUP INC WITH 'BUY' - TARGET 380 PENCE - PANMURE RAISES HUTCHISON CHINA MEDI PRICE TARGET TO 3530 (2900) PENCE - 'BUY' - RBC RAISES TALK TALK TO 'OUTPERFORM' ('SECTOR PERF.') - TARGET 225 (185) PENCE - S&P GLOBAL RAISES VODAFONE PRICE TARGET TO 230 (220) PENCE - 'HOLD'



