In die gleiche Richtung zielt die serienmäßige Ausstattung mit Ethernet-Schnittstellen, die eine Anbindung an Automatisierungslinien deutlich vereinfacht. Das hochauflösende Längenmesssystem, das die Position der Vorschubeinheit genau bestimmt, ermöglicht hochgenaue Schweißungen wie zum Beispiel das Vernieten dünner Kunststoffpins. Für die Verwendung in der Medizintechnik wichtig: Die Modelle 2000Xc ...

Den vollständigen Artikel lesen ...