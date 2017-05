Zürich-Wallisellen - Der Netzwerk- und IT-Dienstleister BT hat einen Auftrag der Ölfirma VARO erhalten und wird 55 Standorte des Unternehmens in der Schweiz, Deutschland und den Benelux-Ländern vernetzen.

VARO bezieht Rohöl aus allen Teilen der Welt, verarbeitet es in seinen Raffinerien in der Schweiz und in Deutschland und vermarktet Benzin, Diesel, Kerosin und Heizöl in Nordwesteuropa. Das Unternehmen ist daher auf eine nahtlose, zuverlässige Kommunikation zwischen den Auslieferungsterminals, Raffinerien, Tanklagern, Rechenzentren und Büros angewiesen. An einigen Standorten kommt ausserdem Videoüberwachung zum Einsatz.

Um VAROs Anforderungen an die IT-Sicherheit und Zuverlässigkeit zu erfüllen, hat BT ein redundantes hybrides Netzwerk konzipiert, das den Netzwerk-Service BT IP Connect mit Hochleistungs-Internetverbindungen kombiniert. Jeder Standort wird über zwei getrennte Leitungen angeschlossen, so dass ein hohes Mass an Ausfallsicherheit erreicht wird.

"Mit der Konsolidierung auf einen einzigen Netzwerkanbieter können wir das Management unseres IT-Betriebs vereinfachen", sagte David Newton, CIO bei VARO. "Ausserdem sorgt das neue harmonisierte Netzwerk für mehr Agilität und bietet uns eine solide Plattform, auf der wir neue Services einführen können, um unser ...

