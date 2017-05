Hamburg (ots) - Seit einem Jahr lebt die gebürtige US-Amerikanerin Dana Schweiger (49) mit ihrer jüngsten Tochter Emma (14) im kalifornischen Malibu - Rückkehr nach Deutschland nicht ausgeschlossen, wie sie GALA (Ausgabe 21/17, ab heute im Handel) jetzt erzählte. "Ich vermisse Deutschland und vor allem meine Freunde sehr", sagte die "Bellybutton"-Unternehmerin und Ex-Ehefrau von Schauspieler Til Schweiger. "Irgendwie komisch: Ich hatte ja erst durch Til und die Kinder lange gar keine Zeit, richtige Freundschaften aufzubauen. Und als ich nach zwölf Jahren in Hamburg dann doch einen tollen Freundeskreis gefunden hatte - da wollte Emma nach Malibu." Hintergrund: Emma Schweiger, die durch Filme wie "Conni & Co" in Deutschland zu einem umschwärmten kleinen Star wurde, wollte in den USA wie ein normaler Teenager leben.



