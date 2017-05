Von Todd Buell und Tom Fairless

FRANKFURT (Dow Jones)--Aus Furcht vor überzogenen Reaktionen der Finanzmärkte ist die Europäische Zentralbank (EZB) noch nicht bereit, ein Signal für einen Ausstieg aus ihrer extrem lockeren Geldpolitik zu senden. EZB-Ratsmitglied Bostjan Jazbec sagte in einem Interview mit dem Wall Street Journal, die Investoren achteten sehr genau auf jeden Hinweis für eine Änderung in der Geldpolitik. Die nächste EZB-Sitzung findet am 8. Juni in der estnischen Hauptstadt Tallinn statt.

Zuletzt hatte sich die Wirtschaft der Eurozone stabilisiert und auch die Inflation zog an. "Niemand von uns wagt es aber, schon den Sieg auszurufen", meinte der slowenische Notenbankgouverneur. "Ich würde sagen, es ist zu früh, um irgendetwas über Änderungen zu sagen." Viele Experten rechnen allerdings damit, dass die EZB bei ihrer nächsten Sitzung eine Änderung in der geldpolitischen Kommunikation verkünden wird.

Jazbec verwies auf die Erfahrungen der Federal Reserve, die Mitte 2013 panische Reaktionen an den globalen Finanzmärkten auslöste, als sie signalisierte, dass sie ihre Wertpapierkäufe einstellen wolle. "Sie alle erinnern sich an das 'Paper Tantrum' und ich glaube, dass die Zentralbanken daraus gelernt haben", sagte Jazbec.

EZB-Präsident Mario Draghi sagte in der Vorwoche im niederländischen Parlament, dass sich die Balance bei den Wachstumsrisiken gebessert habe und dass in diesem Maße auch die Eintrittswahrscheinlichkeit bestimmter Risiken abnehme, auf die Teile der Forward Guidance der EZB zielten. Zudem äußerte er sich zuversichtlich, dass es "relativ schnell" zu nominalen Lohnanstiegen kommen werde, die wichtig für eine höhere Kerninflation seien.

May 18, 2017

