FRANKFURT (Dow Jones)--Nach einem turbulenten Jahr bemühen sich die Verantwortlichen der Deutschen Bank auf der diesjährigen Hauptversammlung darum, Zuversicht zu versprühen. 2017 werde "ein weiteres Jahr des Umbaus, aber unter besseren Vorzeichen", sagte Vorstandschef John Cryan in seiner Rede in der Frankfurter Festhalle. Die Bank sehe bessere Ertragschancen, dank der leichten wirtschaftlichen Erholung in Europa und einer robusten US-Wirtschaft. Auf der anderen Seite seien die niedrigen Zinsen weiterhin ein Belastungsfaktor für die gesamte Branche.

Nach dem ersten Quartal sieht der Vorstandschef den Aufwärtstrend bestätigt. Dem Konzern flössen wieder Kundengelder zu. "Auf zahlreichen Feldern läuft das Geschäft vielversprechend", so Cryan. Im ersten Vierteljahr hat die Bank nach Steuern 575 Millionen Euro verdient, nach einem Verlust von 1,4 Milliarden Euro im Gesamtjahr 2016.

"Doch so turbulent 2016 für uns und für Sie als Aktionäre war - so stehe ich heute doch mit weitaus mehr Zuversicht vor Ihnen als vor einem Jahr", sagte Cryan. Er nannte die Beilegung großer Rechtsfälle, insbesondere die 7,2 Milliarden US-Dollar schwere Einigung mit dem US-Justizministerium im Streit um fragwürdige Hypothekenkredite kurz vor Weihnachten 2016. "Auch wenn es weitere offene Fälle gibt: Wir gehen davon aus, dass wir das Schlimmste hinter uns haben." Außerdem seien die Kontrollen bei der Deutschen Bank massiv verstärkt worden.

Zudem hat die Bank, um wieder in die Wachstumsspur zurückzufinden und ihre Kapitaldecke aufzupolstern, Anfang März ein ganzes Bündel von Maßnahmen eingeleitet. Das umfasst eine mittlerweile abgeschlossene Kapitalerhöhung über 8 Milliarden Euro, einen neuen Zuschnitt der Kundensegmente inklusive der Reintegration der Postbank, die eigentlich verkauft werden sollte, und einen Börsengang der Vermögensverwaltung binnen 24 Monaten.

An der Deutschen Asset Management will die Bank aber einen Mehrheitsanteil behalten. Cryan bekräftigte das Ziel, sich für den Börsengang zwei Jahre Zeit zu lassen. Da schreite die Bank bereits "zügig voran".

Auch Aufsichtsratschef Paul Achleitner sprach in seiner Rede von Zuversicht. Die "hausgemachten Probleme sind adressiert" und würden vom Management nach und nach abgearbeitet. Das Jahr 2016 werde "hoffentlich als Wendepunkt" in die Geschichte der Deutschen Bank eingehen.

Trotz des Milliardenverlustes zahlt die Deutsche Bank den Aktionären für 2016 und 2015 eine Dividende von insgesamt 19 Cent je Aktie. Ursprünglich wollten die Verantwortlichen kein Geld ausschütten, erklärten sich aber zu einer Mindestdividende bereit, nachdem Aktionäre geklagt hatten. Cryan stellte in Aussicht, dass die Bank für das Geschäftsjahr 2018 "zu einer wettbewerbsfähigen Ausschüttungsquote zurückkehren" wird.

