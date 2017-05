Von Mike Colias

SOUTHFIELD (Dow Jones)--General Motors zieht sich aus Indien und Südafrika zurück, um seine Ressourcen in lukrativeren Automärkten zu bündeln. In beiden Märkten werde der Verkauf von Fahrzeugen der Marke Chevrolet zum Jahresende eingestellt, hieß es in einer Mitteilung des Konzerns.

Während GM in Indien weiter Fahrzeuge für den Export nach Mittel- und Südamerika produziert, verkauft der Konzern sein südafrikanisches Werk an den langjährigen japanischen Partner Isuzu. GM werde im zweiten Quartal im Zusammenhang mit diesen Entscheidungen eine Sonderbelastung von 500 Millionen Doller verbuchen, rechnet jedoch mit künftigen jährlichen Einsparungen von 100 Millionen Dollar.

Der einst größte Autokonzern der Welt hat sich unter Konzernchefin Mary Barra bereits aus mehreren unprofitablen Geschäften zurückgezogen. Erst kürzlich vereinbarte GM mit dem französischen Peugeot-Konzern den Verkauf der deutschen Tochter Opel. Zur Zukunft der Marke Opel in Südafrika erklärte GM, darüber werde mit Peugeot noch verhandelt.

Aus Russland hatte sich GM schon 2015 verabschiedet. Im Rennen mit VW, Toyota und Nissan-Renault um die Spitze beim weltweiten Autoabsatz mischt General Motors nicht mehr mit.

Angesichts des Wandels in der Branche müsse sich GM stärker fokussieren, erklärte Barra. Der Konzern investiert zunehmend in Technologie und konzentriert sich auf Märkte, auf denen er führend ist. In Schwellenländern fokussiert GM seine Investitionen auf China und Brasilien.

Der stark fragmentierte indische Markt gilt als schwierig. In dem Land mit der zweitgrößten Bevölkerung der Erde haben vor allem Hersteller mit sehr einfacher Autotechnik die Nase vorn. Zwar verzeichnet der Markt starkes Wachstum, doch es ist sehr schwierig für Hersteller Gewinne einzufahren.

Ford-Finanzchef Bob Shanks erklärte kürzlich, angesichts der vielen Anbieter und der niedrigen Verkaufspreise brauche Ford "einen neuen Ansatz" für den indischen Markt. Toyota, Ford, Honda und Nissan-Renault haben in Indien zwar nicht geringe Verkaufszahlen, hinken lokalen Anbietern aber hinterher.

GM hat im vergangenen Jahr in Indien nur rund 29.000 Fahrzeuge verkauft. Der Marktanteil lag damit unter 1 Prozent. Marktführer dort ist mit dominierenden 40 Prozent Maruti Suzuki. In Südafrika lag der GM-Absatz zuletzt bei rund 20.000 Fahrzeugen.

