Etsy.com, der Online-Marktplatz für Handgemachtes und Vintage, verwandelt mit diesem selbstgemachten Sisalkorb die eigenen vier Wände in einen Großstadtdschungel. Der Blog AboutVerena rollt mit dem einfachen Seil-DIY das raue Naturmaterial Sisal zum robusten Trendstück im heimischen Wohnzimmer auf. Ruck, zuck entsteht so ein spannender Hingucker im Retro-Look für alle Fans von grünen Einrichtungsideen.



Rattan, Raffia oder Sisal - Naturmaterialien haben ihr staubiges Image abgelegt und feiern gerade ihr Comeback abseits von Omas Dachboden. Was schon in den 70ern als schick galt, wird jetzt ganz modern interpretiert. Verena vom Lifestyle-Blog "About Verena" wickelt in ihrem DIY für Etsy trendgerecht 10 Meter Sisalschnur zu einem individuellen Pflanzenkorb. In wenigen Windungen wird aus dem Rohmaterial ein außergewöhnliches Einzelstück, das jedem urbanen Wohndschungel den letzten Schliff verleiht. Im Nu können auch Anfänger Sisalkörbe unterschiedlichster Größe herstellen und so dem eigenen Zuhause den Retro-Vibe der 70er verleihen.



Anleitung für einen Sisal-Korb



Benötigte Materialien: 10 Meter Sisalseil in der Stärke 10mm (z.B. aus dem Baumarkt), einen Blumentopf beliebiger Größe als Schablone, eine Heißklebepistole und eine Schere oder ein Cuttermesser.



Schritt 1: Zunächst den Blumentopf auf den Kopf stellen und anfangen das Sisalband auf der Unterseite wie eine Schnecke aufzurollen. Etwas Heißkleber in die Schnur-Zwischenräumen geben und vorsichtig andrücken. Solange mit dem Eindrehen fortfahren, bis die Sisal-Schnecke die Größe der Unterseite des Blumentopfes hat.



Schritt 2: Jetzt ein neues Stück Sisalschnur rundherum auf den letzten Schneckenring festkleben. Mindestens alle zwei bis drei Zentimeter Heißkleber anbringen, da sonst zu viele Zwischenräume entstehen, die den Korb undicht machen. Dann das Sisalseil nach oben hin nach und nach mit der darunterliegenden Sisalschnur zusammenkleben bis die gewünschte Höhe des Korbes erreicht ist.



Schritt 3: Zuletzt das Seil mit der Schere abschneiden, etwas zwirbeln und mit einem Tupfen Kleber nach innen hin in den Korb kleben. Nun den Blumentopf aus dem Sisalkorb heben. Falls nötig, mithilfe des Cuttermessers Kleberreste vom Korb entfernen und eine Pflanze nach Wahl in den Topf stellen. Fertig ist der Sisalkorb.



Über Etsy.com:



Etsy ist der größte globale Online-Marktplatz für Designobjekte, handgefertigte Produkte und Vintage-Artikel. 2005 in der Brooklyner Kunsthandwerk-Szene gegründet, repräsentiert Etsy mit 1,6 Millionen aktiven Shops, über 27,1 Millionen aktiven Käufern und 40 Millionen Produkten die weltweit größte internationale Kreativ-Community.



