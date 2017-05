Unterföhring (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



"Das was aussieht wie ein Berliner Bürgersteig ist tatsächlich eure Prüfung in der zweiten Klasse", sagt Luke Mockridge. In seiner Show "LUKE! Die Schule und ich - VIPs gegen Kids" am Freitag, 19. Mai, 20:15 Uhr, in SAT.1 bekommen Moderatorin Jeannine Michaelsen, Ex-Nationalspieler Arne Friedrich, Schauspieler Heiner Lauterbach und Komiker Wigald Boning in der Grundschul-Stufe gleich eine echte "Scheiß-Aufgabe": Sie müssen verschiedene Kot-Haufen den richtigen Tieren zuordnen. Fuchs, Giraffe, Nashorn, Reh, Seelöwe, Stachelschwein oder Zebra - haben die Promis den richtigen Riecher?



Die Herausforderer der VIPs: Lukes Schülerauswahl von der besten Grundschule Deutschlands, der Grundschule auf dem Süsteresch in Niedersachsen, und von seiner ehemaligen Schule, dem Carl von Ossietzky Gymnasium in Bonn. Dort traf er auch seine ehemalige Klassenlehrerin Frau Gamst, die sich erinnert: "Luke war gut aufgelegt, lustig - manchmal auch störend - und diverse Male mussten wir leider auch die Eltern hierher zitieren."



"LUKE! Die Schule und ich - VIPs gegen Kids" am Freitag, 19. Mai 2017, um 20:15 Uhr in SAT.1



Pressekontakt:



ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH Kommunikation/PR Entertainment Frank Wolkenhauer Tel. +49 [89] 9507-1158 Frank.Wolkenhauer@ProSiebenSat1.com



Bildredaktion Johanna Brinkmann Tel. +49 [89] 9507-1161 Johanna.Brinkmann@ProSiebenSat1.com



OTS: SAT.1 newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6708 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6708.rss2