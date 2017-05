Berlin (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Ideen muss der Mensch, Entschuldigung die Ente haben! Diese müssen im Optimalfall profitabel sein. Donald Duck will sich als BBQ-Experte auf dem Entenhausener Volksfest einen goldenen Schnabel verdienen. Bewaffnet mit Kugelgrill und Würstchenzange geht's rund. Die hungrige Meute wird mit saftigem Grillgut versorgt, natürlich nur gegen Bares. Aber die Konkurrenz schläft nicht: Sein streitsüchtiger Nachbar Zorngiebel hat dieselbe Idee und die Grill-Schlacht zwischen den beiden beginnt. Es wird gebrutzelt, bis die Funken fliegen.



Auch Onkel Dagobert schnuppert Kohle, aber nur im finanziellen Sinne. Seine Abenteuer führen in dieser LTB-Ausgabe in die Tiefen des Meeres und zu dem altbekannten Ort, dem Drei- Türme-Kastell. Die Tochter eines möglichen Geschäftspartners wünscht sich eine rauschende Verlobungsfeier. Was eignet sich da besser als eine prunkvolle Burg? Alles scheint perfekt, doch dann überschatten mysteriöse Geschehnisse die Feier! Ein ganz fieser Schurke versucht das makellose Fest zu torpedieren. Welch glücklicher Zufall, dass Hausherr und Held Phantomias vor Ort ist...!



10 heiße Geschichten mit der Egmont Ehapa Media die Grillsaison startet. Erhältlich ab dem 23. Mai im Handel (EUR 6,50) und im Ehapa Shop unter



http://www.ehapa-shop.de/grillparty



Inhalt LTB 494 Es geht um die Wurst: Es geht um die Wurst! Hindernisse des Heldendaseins Und täglich grüßt ... Dem Bruder auf der Spur Der goldene Seestern Verrückte Vorstellung Liebenswert chaotisch Völlig verstrickt Nach alter Tradition Zurück im Drei-Türme-Kastell



Für Rezensionsexemplare LTB 494 - Es geht um die Wurst wenden Sie sich gerne an:



OTS: Egmont Ehapa Media GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/8146 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_8146.rss2



Pressekontakt: Anja Adam Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Im Auftrag von: Egmont Ehapa Media GmbH Egmont Verlagsgesellschaften mbH Fon +49 (0)30/ 24 00 85 35 E-Mail a.adam@egmont.de