Frankfurt - Heute hält der Primärmarktkalender eine Fülle an EWU-Emissionen bereit, berichten die Analysten der Helaba.Zum einen würden Frankreich und Spanien ihre regulären Auktionen durchführen. Hinzu kämen inflationsindexierte OATs, und auch die neue BTP Italia des italienischen Tesoros sei heute für institutionelle Investoren zugänglich. Ohne Letztere werde sich das Emissionsvolumen heute auf bis zu 14,5 Mrd. EUR summieren. Hinzu kämen eine Aufstockung im kurzen Laufzeitbereich in Großbritannien sowie neue Anteile eines 10-jährigen Linkers in den USA.

