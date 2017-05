London - Lange wurden sie von den Anlegern verschmäht, seit letztem Jahr sind sie wieder in aller Munde: So genannte Value-Aktien, zu denen beispielsweise Unternehmen aus zyklischen Branchen wie Energie oder IT sowie Finanztitel zählen, so die Experten von M&G Investments.Inzwischen sei dieser Aufschwung auch in den Schwellenländern spürbar. Matthew Vaight, Fondsmanager des M&G Global Emerging Markets Fund (ISIN GB00B3FFXZ60/ WKN A0RH4V), halte die Trendwende für nachhaltig: "Trotz der Rally, die das Value-Segment 2016 erfasst hat, gibt es weiter erhebliches Aufholpotenzial. Im Vergleich zu Wachstumsaktien sind diese Titel immer noch zu billig, denn die Unternehmen sind gut aufgestellt und profitieren von der besseren Konjunktur." Dass die Kursentwicklung im ersten Quartal 2017 auf der Stelle getreten sei, sei nach Vaights Einschätzung auf Gewinnmitnahmen der Anleger zurückzuführen. Gerade in den günstigeren zyklischen Bereichen rechne er mit weiter steigendem Interesse.

