Köln - Edgar Göcke, Fondsmanager des Equity for Life-Fonds (ISIN DE000A14N7X5/ WKN A14N7X) bei der Monega KAG, erläutert, warum eine Anlage in Aktien aus defensiven Branchen attraktiv ist.Industrie 4.0, digitale Transformation oder Fintechs seien derzeit in aller Munde und würden aufgrund ihrer disruptiven Kraft viel Raum in der öffentlichen Diskussion einnehmen. Bei aller Ungewissheit über die Technisierung der Zukunft sei jedoch eines gewiss: Die Weltbevölkerung werde weiter ansteigen und eine zunehmende Nachfrage nach Produkten generieren, die Grundbedürfnisse wie Essen, Trinken oder medizinische Versorgung decken würden. Anlagen in Unternehmen dieser defensiven Wirtschaftsbereiche würden zwar als langweilig gelten, würden sich aber mittel- und langfristig oft besser als der Markt entwickeln.

