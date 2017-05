Der französische Flugzeughersteller Dassault Aviation (ISIN: FR0000121725) lädt seine Aktionäre am Donnerstag zur Hauptversammlung. Der Konzern will eine unveränderte Dividende in Höhe von 12,10 Euro je Aktie ausschütten. Auf Basis des derzeitigen Börsenkurses in Höhe von 1.304,40 Euro entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 0,93 Prozent. Die Ausschüttungsquote liegt bei 26 Prozent. Auszahltag der Dividende ist der 21. Juni 2017. ...

