Original-Research: Energiekontor AG - von First Berlin Equity Research GmbH Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Energiekontor AG Unternehmen: Energiekontor AG ISIN: DE0005313506 Anlass der Studie: Update Empfehlung: BUY seit: 18.05.2017 Kursziel: 27,00 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: 25.4.2016, Hochstufung von Add auf Buy Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Energiekontor AG (ISIN: DE0005313506) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine BUY-Empfehlung und erhöht das Kursziel von EUR 26,90 auf EUR 27,00. Zusammenfassung: Energiekontor hat am 15. Mai ihren Q1-Zwischenbericht veröffentlicht, der ein qualitatives Update der Geschäftsentwicklung gibt. Die Bauaktivität ist bereits hoch: Es sind 47 MW im Bau. Die Stromproduktion liegt leicht unter den Erwartungen. Das Unternehmen bestätigt seine Guidance für 2017 (Nettoergebnis auf dem Niveau von 2016, wenn alle Projekte wie geplant in Betrieb genommen und an Investoren verkauft werden). Unsere aktualisierte Sum of the Parts-Bewertung ergibt ein neues Kursziel von EUR27,00 (bisher: EUR26,90). Wir bekräftigen unsere Kaufempfehlung. First Berlin Equity Research has published a research update on Energiekontor AG (ISIN: DE0005313506). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his BUY rating and increased the price target from EUR 26.90 to EUR 27.00. Abstract: On 15 May, Energiekontor published its interim status report for Q1/17, which gives a qualitative update on business development. Construction activity is already strong with ca. 47 MW under construction. Power production was slightly behind expectations. The company reiterated its 2017 guidance (net income on par with 2016, if all projects are commissioned as planned and sold to investors). Our updated sum of the parts valuation yields a new price target of EUR27.00 (previously: EUR26.90). We reiterate our Buy rating. Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses siehe http://firstberlin.com/imprint/ oder die vollständige Analyse. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/15199.pdf Kontakt für Rückfragen First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

