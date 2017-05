Die Aktien der US-Banken haben zu den größten Gewinnern des Wahlsieges von Donald Trump im November vergangenen Jahr gehört. Trump kündigte eine historische Reform der Unternehmenssteuer an und wollte die Regeln in der Finanzbranche lockern. Anleger sehen seine Agenda nun in Gefahr, denn es wird erstmals öffentlich darüber diskutiert, Trump seines Präsidentenpostens zu entheben.

Den vollständigen Artikel lesen ...