Das Hebeldepot von DER AKTIONÄR bleibt weiterhin prall gefüllt. Für weitere Zukäufe befindet sich allerdings kein Geld mehr in der Kasse. Wie sich die zehn Positionen des Depots entwickelt haben, erfahren Sie in dieser Ausgabe von "Zertifikate Depot". Das Hebeldepot verfolgt die Strategie, durch langfristige Investitionen in aussichtsreiche Anlagezertifikate sowie durch Ausnutzen kurzfristiger Trading-Chancen mit Hebelprodukten zum Erfolg zu kommen.