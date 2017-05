Köln (ots) -



- "Investitionen aus Leidenschaft" werden immer populärer



- "Knight Frank Luxury Investment Index": Wert klassischer Automobile legte in den vergangenen zehn Jahren im Schnitt um 457 Prozent zu



- Ein besonders exklusives Fahrzeug ist der neue Ford GT, vom dem - bezogen auf vier Produktionsjahre - weltweit insgesamt nur 1.000 Stück verfügbar sein werden



Vermögende suchen zunehmend nach alternativen Geldanlagen, dabei werden "Investitionen aus Leidenschaft" beispielsweise in Weine, Kunst, Uhren und Handtaschen immer populärer - oder eben auch in Autos: dar. Laut "Knight Frank Luxury Investment Index" stieg der Wert klassischer Automobile in diesem Zeitraum um sage und schreibe 457 Prozent(1). Dies ist sogar ein größerer Zuwachs als bei Immobilien, deren Wert seit dem Jahr 2000 im europäischen Durchschnitt um 152 Prozent zulegen konnte(2). Auf der Liste der bei Sammlern begehrten Top-Fahrzeuge steht selbstverständlich auch Ford: "Der legendäre Ford GT40 zählt zu den teuersten Ford-Modellen, die jemals bei einer Auktion gehandelt wurden. Ein besonders exklusives Fahrzeug ist außerdem der neue Ford GT, vom dem - bezogen auf vier Produktionsjahre - weltweit insgesamt nur 1.000 Stück verfügbar sein werden", sagt Jim Farley, Executive Vice President and President, Europe, Middle East and Africa, Ford Motor Company.



Aber es sind eher andere Ford-Modelle, die je nach Zustand inzwischen deutliche Wertzuwächse verzeichnen. Im März 2016 wechselte ein Ford Escort Cosworth mit einer Laufleistung von unter 4.000 Kilometern bei einer Auktion für 80.000 Euro plus exakt einen Cent den Eigentümer - im Jahre 1992 kostete dieses Modell neu umgerechnet rund 26.100 Euro. Und der Fiesta XR2, der 1981 als Neuwagen für umgerechnet rund 6.500 Euro erhältlich war, konnte seinen Marktwert bis 2014 auf durchschnittlich 10.701 Euro fast verdoppeln(3). Insbesondere für die sportlichen Classic Cars von Ford zahlen private Sammler inzwischen deutlich höhere Summen.



"Die Entscheidung für eine Geldanlage sollte reiflich überlegt werden", sagt Andrew Shirley, Herausgeber des "Knight Frank Luxury Investment Index". Shirley weiter: "Obwohl Classic Cars in den vergangenen zehn Jahren einen deutlichen Wertzuwachs verzeichnet haben, sollten potenzielle Investoren vorsichtig sein. Nicht jedes Auto wird auch in Zukunft an Wert zulegen. Zudem verursachen Investitionen in Luxusgüter wie Autos auch erhebliche Kosten, beispielsweise für Lagerung, Wartung, Ersatzteile und Versicherung. Mein Rat ist, nur Dinge zu erwerben, die man wirklich besitzen möchte und für die man eine gewisse Leidenschaft entwickelt. Eine mögliche Wertsteigerung sollte allenfalls als Bonus betrachtet werden".



Stimmt. Doch für die meisten Sammler geht es beim Erwerb von Classic Cars ohnehin eher um die Verwirklichung von Kindheitsträumen denn um Gewinn-Maximierung.



Die bislang teuersten Ford-Fahrzeuge, die bei Auktionen verkauft wurden:(4)



MODELL VERKAUFT PREIS 1968er Ford GT40 August 2012 9.986.120 Euro 1964er Ford GT40 Prototype April 2014 6.927.985 Euro 1965er Ford GT40 Roadster August 2014 6.350.653 Euro 1966er Ford GT40 Mk1 August 2016 4.435.625 Euro 1967er Ford Mustang Shelby GT500 Super Snake Mai 2013 1.191.387 Euro



Wertentwicklung ausgewählter Ford-Klassiker (Fallbeispiele):



MODELL NEUPREIS DAMALS WERT HEUTE 1984er Ford RS200 58.908 Euro 174.091 Euro(5) 1970er Mk1 Escort Mexico 1.703 Euro 36.024 Euro 1987er Sierra Cosworth RS500 23.500 Euro 34.161 Euro 1987er Ford Capri 2.8i 9.417 Euro 11.261 Euro 1967er Ford Anglia 105E 702 Euro 9.816 Euro(5)



