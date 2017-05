Temasek erwirbt Mehrheitsanteil, während existierender Besitzer, Thoma Bravo, Minderheitsbeteiligung behält

Investition bestätigt die Wachstumskurve und globale Führungsposition von GHX

Global Healthcare Exchange, LLC (GHX), ein Anbieter von verbundenen, intelligenten Lieferketten im Gesundheitswesen, gab heute bekannt, dass er einen definitiven Vertrag mit Temasek, einem Investitionsunternehmen mit Hauptsitz in Singapur, über eine bedeutende Kapitalinvestition in das Unternehmen abgeschlossen hat. Als Teil des Vertrags behält Thoma Bravo, eine führende Privatkapitalgesellschaft, die GHX 2014 übernahm, eine Minderheitsposition bei. Die finanziellen Details wurden nicht veröffentlicht. Das derzeitige Geschäftsführungsteam von GHX wird das Unternehmen weiterhin leiten.

"GHX verfügt über eine starke Position in Nordamerika und Europa und bietet Lösungen, die die ganze Spanne von Lieferketten für das Gesundheitswesen abdeckt. Unsere Priorität ist weiterhin die Bereitstellung von Lösungen, die eine messbar positive Auswirkung auf die Geschäfte unserer Kunden haben wie auch auf die Patienten, die sie betreuen", sagte Bruce Johnson, CEO und President von GHX. "Die Ergänzung von Temasek zur GHX-Eigentümerschaft wird uns helfen, weiter zu wachsen und unsere Verpflichtung einzuhalten, für bessere Effizienz und Ergebnisse im Gesundheitswesen zu sorgen."

"Unsere erfolgreiche Partnerschaft mit GHX ist ein Musterbeispiel der Investitionsphilosophie von Thomas Bravo und unterstreicht den Wert, den wir für Unternehmen in unserem Portfolio schaffen", sagte Seth Boro, geschäftsführender Partner von Thomas Bravo. "Unser Engagement für eine enge Zusammenarbeit mit dem existierenden Management, eine Stärkung der Betriebsprozesse und die Generierung von starken Gewinnen für unsere Unternehmen und Investoren ist eine Praktik, die wir als Minderheitsgesellschafter von GHX mit Temasek gerne fortsetzen würden."

GHX hat seinen Hauptsitz in Louisville, Colorado, und beschäftigt Mitarbeiter in den Vereinigten Staaten, Kanada und Europa. Das Unternehmen ist für seinen elektronischen Börsenhandel sowie seine elektronischen Zahlungslösungen und Lieferkettenlösungen bekannt. Das Unternehmen ist unter den Lieferkettenanbietern einzigartig, da es die größte Gemeinschaft von Handelspartnern im Gesundheitswesen schafft und miteinander vernetzt, darunter Anbieter, Lieferanten, Verteiler und Einkaufsgemeinschaften (GPOs), und ihnen die Möglichkeit gibt, ihre Geschäftsabläufe aufgrund rechtzeitigerer und präziserer Daten sowie erhöhter Automatisierung zu verbessern.

J.P. Morgan Securities LLC, Credit Suisse Securities (USA) LLC und Cleary Gottlieb Steen Hamilton LLP beraten Temasek. Thoma Bravos Finanzberater für die Transaktion ist Goldman Sachs Co, während Kirkland Ellis LLP als Rechtsberater fungiert. J.P. Morgan Securities LLC, Jefferies Finance LLC, Credit Suisse Securities (USA) LLC, Golub Capital LLC und Ares Management stellen feste Finanzierungsmittel für die Transaktion bereit.

Über GHX

Global Healthcare Exchange, LLC (GHX) senkt die Kosten im Gesundheitswesen mit cloudbasierten Technologien und Dienstleistungen für das Lieferkettenmanagement, um durch die Maximierung der Automatisierung, der Effizienz und der Richtigkeit von Geschäftsprozessen für eine bessere Patientenversorgung und Kosteneinsparung zu sorgen. GHX bietet Anbietern und Lieferanten im Gesundheitswesen eine offene und neutrale elektronische Handelsbörse, die Beschaffungs- und Kreditorenbuchhaltungsautomatisierung, Vertrags- und Bestandsmanagement, Anbieterbewertungen und -management, Wirtschaftsinformationen, Zahlungsmanagement und andere Tools und Dienstleistungen im Zusammenhang mit Lieferketten bereitstellt. Weitere Informationen finden Sie unter www.ghx.com sowie bei The Healthcare Hub.

Über Thoma Bravo, LLC

Thoma Bravo ist ein führendes Privatkapitalunternehmen, das sich auf Sektoren mit software- und technologieaktivierten Dienstleistungen konzentriert. Mit einer Reihe von Fonds, die mehr als 17 Milliarden US-Dollar an Kapitalverpflichtungen repräsentieren, schließt sich Thoma Bravo mit dem Managementteam eines Unternehmens zusammen, um bewährte Betriebspraktiken zu implementieren, in Wachstumsinitiativen zu investieren und wertsteigernde Akquisitionen zu tätigen, die den Umsatz und den Gewinn beschleunigen sollen und das Ziel haben, den Wert des Unternehmens zu erhöhen. Repräsentative frühere und gegenwärtige Portfoliounternehmen sind u.a. Branchenführer wie Blue Coat Systems, Deltek, Digital Insight, Global Healthcare Exchange, Hyland Software, PowerPlan, Qlik, Riverbed, SailPoint, SolarWinds, SonicWall, Sparta Systems und TravelClick. Das Unternehmen hat Niederlassungen in San Francisco und Chicago. Weitere Informationen finden Sie unter www.thomabravo.com.

Über Temasek

Temasek ist ein Investitionsunternehmen, das seit 1974 an der Börse notiert ist und seinen Hauptsitz in Singapur hat. Es wird weltweit von 10 Niederlassungen unterstützt, darunter New York und San Francisco in den USA, London in Europa, Peking in China und Mumbai in Indien. Am 31. März 2016 besaß Temasek ein Portfolio von Unternehmen im Wert von 242 Milliarden S-Dollar (180 Mrd. US-Dollar), hauptsächlich in Singapur und Asien. Temaseks Portfolio deckt ein breites Spektrum von Branchen ab: Telekommunikation, Medien Technologie, Finanzdienstleistungen, Transport- Industrieunternehmen, Verbraucher Immobilien, Naturwissenschaften Agrikultur sowie Energie und Ressourcen. Seine Investitionsaktivitäten werden von vier Investitionsthemen und den langfristigen Trends geleitet, die sie repräsentieren: Umwandlung von Ökonomien, Wachstum von Bevölkerungen der mittleren Einkommensstufe, Vertiefung von komparativen Vorteilen und aufkommende Champions. Zu den aktuellen und früheren Investitionen von Temasek in den USA zählen Airbnb, Ancestry.com, Dell Technologies, Intapp, Internet Brands, Jasper, Univar, Verily Life Sciences und Virtu Financial. Weitere Informationen finden Sie unter www.temasek.com.sg.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

