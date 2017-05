Die Börsenblogger um 12: Trump belastet den DAX, Deutsche Bank im Fokus

Am Donnerstagmittag geht der Ausverkauf im DAX weiter. Die Schwäche der Wall Street und die Turbulenzen in der US-Politik rund um Donald Trump wirken sich auch hierzulande negativ aus. Dabei ist es gar nicht allzu lange her, dass der Immobilienmogul von der Anlegerwelt gefeiert wurde.

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX -0,8% 12.534

MDAX -0,8% 24.488

TecDAX -1,1% 2.174

SDAX -1,3% 10.682

Euro Stoxx 50 -1,2% 3.542

Die Topwerte im DAX sind adidas, Fresenius Medical Care und Bayer. Besonders ist heute jedoch der Blick auf die Deutsche Bank. Schließlich muss sich das Management um Konzernchef John Cryan den Aktionären stellen.

