Warum die Wasser-Infrastruktur ein erfolgreiches Langfrist-Investment ist

Weltweit steigt der Bedarf nach sauberem Wasser deutlich. Die Staaten stoßen jedoch bei der Instandhaltung und dem Ausbau der Infrastruktur bereits jetzt an ihre Grenzen. Sie sind auf private Investoren angewiesen. Anleger können mit der Wasser-Infrastruktur-Anleihe 2 von apano an diesem gigantischen Markt partizipieren.

Wasser ist und bleibt eine der wichtigsten Ressourcen überhaupt. Doch nicht nur in den Entwicklungsländern wird das Trinkwasser knapp. Auch in westlichen Ländern ist aufgrund von bislang verabsäumten Investitionen die Wasserversorgung massiv gefährdet - vor allem in den USA. Die schnell wachsende Weltbevölkerung sorgt zusätzlich dazu, dass jetzt gehandelt werden muss, wenn die Wasserversorgung auch in den nächsten Jahrzehnten sichergestellt werden soll. Schätzungen veranschlagen einen Investitionsbedarf von rund 500 Milliarden Euro weltweit, nur um die bestehende Wasser-Infrastruktur instand zu halten. Wie dramatisch die Lage ist, zeigen folgende Zahlen:

Allein in den USA gibt es 400.000 Meilen unterirdische Wassernetze. Jedes Jahr gibt es 250.000 Rohrbrüche in Hauptversorgungsleitungen: Also jede zweite Minute bricht eine Hauptwasserleitung! Das zeigt, wie groß der Bedarf an Investitionen in diesem Bereich ist.

