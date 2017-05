Als ich mir die letzten Quartalszahlen von Apple (WKN:865985) angesehen habe, bin ich auf etwas Interessantes beim iPhone gestoßen. Das Produkt machte 63 % der Nettoumsätze im letzten Quartal aus und 67 % der Umsätze in den letzten sechs Monaten.



Apple meldet, dass sich die Umsätze in einigen geographischen Regionen erhöht hätten: Nordamerika, Südamerika, Europa, Japan und dem Rest der Region Asien-Pazifik. Die guten iPhone-Nachrichten in diesen Regionen wurden aber von einer bedeutenden Schwäche in China wieder ausgeglichen, wo die Umsätze um 13 % im Jahresvergleich von etwa 12,5 auf 10,7 Milliarden US-Dollar gefallen war.



