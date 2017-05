Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2017-05-18 / 11:30 *Einberufung zur MLP Hauptversammlung veröffentlicht * *Wiesloch,* *18. Mai 2017 *- MLP hält am 29. Juni 2017 im Kongresszentrum Palatin in Wiesloch seine ordentliche Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2016 ab. Die Vorlagen an die Hauptversammlung können ab heute unter http://www.mlp-hauptversammlung.de [1] abgerufen werden. Die Tagesordnung sieht die Beschlussfassung über folgende Punkte vor: · die Verwendung des Bilanzgewinns zum 31. Dezember 2016 · die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2016 · die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016 · die Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2017 · die Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien · die Ermächtigung zum Einsatz von Eigenkapitalderivaten beim Erwerb eigener Aktien · die bereits im November 2016 angekündigte formwechselnde Umwandlung · der Gesellschaft in eine Europäische Aktiengesellschaft (SE). *Über MLP:* Die MLP Gruppe ist der Partner in allen Finanzfragen - für private Kunden genauso wie für Firmen und institutionelle Investoren. Mit vier Marken, die in ihren Märkten jeweils führende Positionen einnehmen, bieten wir ein breites Leistungsspektrum: · MLP Finanzdienstleistungen AG: Gesprächspartner in allen Finanzfragen · FERI AG: Investmenthaus für institutionelle Investoren und große Privatvermögen · DOMCURA AG: Assekuradeur mit Fokus auf privaten und gewerblichen Sachversicherungen · TPC GmbH: Spezialist im betrieblichen Vorsorgemanagement für Unternehmen Ausgangspunkt in allen Bereichen sind die Vorstellungen unserer Kunden. Darauf aufbauend stellen wir ihnen ihre Optionen nachvollziehbar dar, so dass sie selbst die passenden Finanzentscheidungen treffen können. Bei der Umsetzung greifen wir auf die Angebote aller relevanten Produktanbieter zurück. Grundlage sind wissenschaftlich fundierte Markt- und Produktanalysen. Manfred Lautenschläger und Eicke Marschollek haben MLP 1971 gegründet. Bei MLP sind gut 1.900 selbstständige Kundenberater und rund 1.700 Mitarbeiter tätig. Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: MLP AG Schlagwort(e): Finanzen 2017-05-18 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: MLP AG Alte Heerstraße 40 69168 Wiesloch Deutschland Telefon: +49 (0)6222-308-8320 Fax: +49 (0)6222-308-1131 E-Mail: investorrelations@mlp.de Internet: www.mlp-ag.de ISIN: DE0006569908 WKN: 656990 Indizes: SDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP-Media 575149 2017-05-18 1: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=afd0cd5d0aa116a10ecb3b200429efc0&application_id=575149&site_id=vwd&application_name=news

