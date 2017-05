Zürich (ots) -



Sperrfrist bis 18.05.2017, 10:00 Uhr



- Hinweis: Hintergrundinformationen können kostenlos im pdf-Format

unter http://presseportal.ch/de/nr/100000968 heruntergeladen

werden -



Mit einer Lichtshow, projiziert auf die Fassade des MGB-Hochhauses

am Limmatplatz in Zürich, fällt am Abend des 18. Mai 2017 der

Startschuss zur neusten Sammelpromotion "MigrosMania". Sie steht

unter dem Motto "Jetzt die eigene Migros bauen". Zu den

Sammelobjekten zählen Lego®-kompatible Bausteine, beliebte

Migros-Produkte im Miniformat sowie Filial-Regale. Das Besondere an

dieser Mania: Als erster Detailhändler setzt die Migros "Virtual

Reality" erstmals in einer Promotion ein uns sorgt für ein ganz

besonderes Erlebnis. "MigrosMania" startet am Dienstag, 23. Mai 2017

und dauert sieben Wochen lang.



Nach der MiniMania im Jahr 2013, bei der die Eigenmarkenprodukte

der Migros und das "Verchäuferli"-Spielen im Vordergrund standen,

geht es diesmal um den Bau und die Einrichtung einer eigenen

Migros-Filiale. Die für den Bau benötigten Elemente wie

Mini-Migros-Kultprodukte, Filial-Regale, Einkaufswagen, Kassen,

Personal und Bausteine können während sieben Wochen gesammelt und zum

Teil auch gekauft werden.



Gebaut wird mit BanBao-Bausteinen (Lego®-kompatible Steine). Das

komplette Sammelset besteht aus 46 verschiedenen Elementen. Knapp die

Hälfte davon sind beliebte Migros-Produkte. Wer eine Migros-Filiale

in Miniaturformat nachbauen möchte, dem bietet die Migros ein

Starterpaket mit Migros-Frontfassade und Basisplatte zum Preis von

CHF 9.80 an.



Die "MigrosMania" zählt zu den edukativen Manias, die mittels

Virtual Reality zahlreiche spannende Einblicke in die Welt der Migros

und ihre Filialen bieten wird. Die dafür nötige Migros-VR-Brille gibt

es nur am Samstag 3.6.2017 pro Einkauf ab CHF 60.- (max. 3 Brillen

pro Einkauf). Wie Virtual Reality in dieser Mania genau zum Einsatz

kommt, darüber wird am 1. Juni 2017 informiert.



Die Sammelobjekte sind in allen Migros-Filialen, Do it + Garden

Migros, Melectronics, Micasa, SportXX inkl. Outdoor,

Migros-Restaurants & Take Aways oder auf LeShop bei einem Einkauf ab

CHF 20.- erhältlich, solange Vorrat. Informationen zu allen Angeboten

und Programmen rund um die neue Mania sind ab 23. Mai 2017 auf

www.migrosmania.ch abrufbar.



Einladung zum Lichtspektakel am Migros-Hochhaus am Donnerstag 18.

Mai 2017



Wir laden Sie herzlich ein zum Eröffnungsevent der 15. Mania.

Erleben Sie mit uns das "MigrosMania"-Lichtspektakel, kreiert von

Brigitte Roux, bekannt für ihr fantastisches Lichtspiel an der

Fassade des Bundeshauses in Bern.



Ort: Migros-Genossenschafts-Bund am Limmatplatz, 8005 Zürich

Empfang und Apéro: ab 20.30 Uhr beim Haupteingang Migros-Filiale

Lichtshow: 21.15 Uhr bis ca. 22.30 Uhr.



Alle Fotos und ein Video des Lichtspektakels sind am Freitag, 19.

Mai 2017 ab 08.30 Uhr downloadbar unter https://www.migros.ch/de/news

/medienmitteilungen/2017/migrosmania.html



Anmeldung erwünscht: media@migros.ch



Technische Daten zum Lichtspektakel am Migros-Hochhaus: Bei den

Projektoren handelt es sich um 8 x 16.000 ANSI Lumen starke LCD

digital Projektoren. Sie projizieren mit 1024 x 768 Pixel Auflösung

in einem Seitenverhältnis 4:3; diese Projektoren werden mittels 2

Vioso Medienservern so gesteuert, dass die zu bespielenden Inhalte

passgenau auf die 8 Projektoren verteilt werden und trapezentzerrt

auf Pixel genau miteinander so überlappen und zusammenspielen, dass

für den Betrachter ein grosses Bild entsteht. Infos zu Brigitte Roux

Brigitte Roux ist Inhaberin von "Starlight Events". Seit 2011

produziert sie, zusammen mit rund 35 Beteiligten das Licht- und

Tonspektakel "Rendez-vous Bundesplatz".



Bildlinks zur MigrosMania

http://media.migros.ch/images/2017/migrosmania.jpg

http://media.migros.ch/images/2017/migrosfiliale.jpg

http://media.migros.ch/images/2017/kinder.jpg

http://media.migros.ch/images/2017/sammelelemente.jpg

http://media.migros.ch/images/2017/miniprodukte.jpg



Erstes hi-res Bild zur Lichtshow, downloadbar ab Donnerstag 23.00

Uhr. http://media.migros.ch/images/2017/lichtshow01.jpg



Video- und Bildmaterial ab Donnerstagabend, 22.00 Uhr

www.facebook.com/migros www.instagram.com/migros Weitere hi-res

Bilder und Video zur Lichtshow, downloadbar am Freitag, 19. Mai,

08.30 Uhr http://media.migros.ch/images/2017/lichtshow02.jpg

http://media.migros.ch/images/2017/lichtshow03.jpg

http://media.migros.ch/images/2017/lichtshow04.jpg https://www.migros

.ch/de/news/medienmitteilungen/2017/migrosmania.html (Video)



Zürich, 17. Mai 2017



Originaltext: Migros-Genossenschafts-Bund

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100000968

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100000968.rss2

ISIN: CH0002099585



Kontakt:

Monika Weibel, Mediensprecherin MGB, Tel. 058 570 38 23,

monika.weibel@mgb.ch