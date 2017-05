Luxembourg (ots) - Voller Erfolg für Cashcloud: Das international tätige Unternehmen knüpft an Erfolge an und wird als "Bester Paymentdienst 2017" beim BankingCheck und ekomi-Award ausgezeichnet. Cashcloud erreichte mit seiner mobilen Wallet den Spitzenplatz. In einer viermonatigen Abstimmungsphase haben Kunden die Möglichkeit, Ihren Anbieter oder deren Produkte zu bewerten. Bereits seit 2014 steht Cashcloud beim BankingCheck-Award auf dem Treppchen und erreicht in diesem Jahr 4,9 von 5,0 möglichen Punkten.



"Wir sind stolz, dass die Kunden auch in diesem Jahr entschieden haben, das Cashcloud mit seinem Produkt überzeugt. Unsere innovative Wallet schafft einen Mehrwert für unsere Kunden in allen Euro-Ländern: Im Geschäft und online zahlen, Geld an Freunde senden und empfangen und Rabatte und Coupons direkt in der App nutzen", sagt Prof. Moritz Hunzinger, CEO von Cashcloud.



Die BankingCheck und ekomi-Awards finden bereits zum sechsten Mal statt. Banken, Versicherungen und Finanzdienstleiter können von ihren Kunden in 47 Wettbewerbskategorien bewertet werden, um einen der renommierten Preise entgegenzunehmen.



Mehr Informationen unter: www.cashcloud.com Weitere Pressemeldungen unter: https://www.cashcloud.com/de/news.html



Über Cashcloud



Das international mehrfach mit renommierten Preisen ausgezeichnete Unternehmen setzt im Wachstumsmarkt des digitalen und mobilen Zahlungsverkehrs innovative Standards. Die Applikation ist aktuell in allen Eurowährungsländern verfügbar. In den kommenden Monaten ist die Expansion in weitere Länder geplant.



Die Kooperation mit PPRO Financial Limited, Principal Member von MasterCard, rundet das Angebot mit einer Prepaid Mastercard sowie einem NFC-Sticker ab.



Bargeldloses und kontaktloses Bezahlen sowie der Geldtransfer zwischen Freunden sind damit so einfach wie nie zuvor. Mit innovativen Lösungen und überlegener Technologie eröffnet sich Cashcloud weltweites Marktpotenzial.



Pressekontakt: Cashcloud SA press@cashcloud.com