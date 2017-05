Von Razak Musah Baba

LONDON (Dow Jones)--Der britische Versorger National Grid hat im Geschäftsjahr 2016/17 sowohl den Umsatz als auch den Gewinn deutlich gesteigert. Für das neue Jahr sieht sich die National Grid plc gut positioniert.

Der bereinigte Vorsteuergewinn des Betreibers von Gas- und Stromnetzen stieg im Geschäftsjahr, das am 31. März endete, um 13 Prozent auf 3,56 Milliarden britische Pfund. Der Umsatz aus laufender Geschäftstätigkeit stieg um 14 Prozent auf 15,04 Milliarden Pfund.

"Wir haben in diesem Jahr signifikante Fortschritte gemacht", sagte Vorstandschef John Pettigrew mit Blick auf den erfolgreichen Abschluss des Verkaufs der britischen Gasnetz-Tochter, das gute Ergebnis der Anträge auf Preiserhöhungen in den USA und den positiven Abschluss wichtiger regulatorischen Prüfungen in Großbritannien. "National Grid ist mit einem wieder ausgeglichenen, stark wachsenden Portfolio gut für die Zukunft positioniert", schloss Pettigrew.

May 18, 2017

